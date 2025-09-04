04/09/2025
萬人迷猛男原來是愛妻號！太太是幕後功臣？望靠「猛男經濟」救市？猛男代理社長：要鬥智鬥力！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集繼續有「猛男代理」社長Dragon登場！原來萬人迷猛男是愛妻號、太太更是幕後功臣？點睇內地和海外的「猛男經濟」？與港女交流，除了有顏值體型，還要鬥智鬥力？即聽Dragon分享！
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
