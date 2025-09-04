Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

04/09/2025

萬人迷猛男原來是愛妻號！太太是幕後功臣？望靠「猛男經濟」救市？猛男代理社長：要鬥智鬥力！

#接吻 #利嘉敏 #侯嘉明 #愛情 #戀愛 #男女關係 #性愛 #猛男 #猛男代理 #兩性關係 #男男女女 #情趣 #關係 #Sex Tips
  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集繼續有「猛男代理」社長Dragon登場！原來萬人迷猛男是愛妻號、太太更是幕後功臣？點睇內地和海外的「猛男經濟」？與港女交流，除了有顏值體型，還要鬥智鬥力？即聽Dragon分享！

 

 

 

猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦

香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 

