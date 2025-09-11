Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/09/2025

男人最痛！怎樣界定早洩問題？平均X分鐘也屬正常？教你盤底肌肉運動、Start-Stop訓練增強持久力！

#戀愛 #接吻 #利嘉敏 #愛情 #侯嘉明 #關係 #男士健康 #性愛 #男女關係 #早洩 #男男女女 #兩性關係 #情趣 #Sex Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　性健康對男士來說可謂十分重要，所以我們今集就集中討論早洩！究竟怎樣界定早洩問題？平均3至7分鐘也屬正常！中西合璧療法、割包皮對早洩是否有幫助？男士恆常訓練盤底肌肉、學懂Start-Stop技巧也增強持久力？即聽專家分享！

 

 

Read more：

Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！

男士一日最多幾次？「一夜七次郎」真有其事？！進入聖人模式不反應期難勃起？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
You May Also Like
#戀愛 #接吻 #利嘉敏 #愛情 #侯嘉明 #關係 #男士健康 #性愛 #男女關係 #早洩 #男男女女 #兩性關係 #情趣 #Sex Tips
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk