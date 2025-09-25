25/09/2025
中醫講解懷孕調理！甚麼是四季經？中藥古方幫到手？註冊中醫師：不是每位準媽媽也要「清胎毒」！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
能夠成功「造人」，相信是不少夫婦的目標。今集，「男男女女 嘉點情趣」就請來了註冊中醫師曾覺知，為大家講解中醫懷孕調理！想懷孕，最重要先看月經！甚麼是四季經，又有哪些元素會影響月經週期？「五子衍宗丸」可助男士提升精子質量？究竟是否每位準媽媽也要「清胎毒」？事不宜遲，有請曾覺知醫師！
