愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位

今集再講體位！近年有研究統計了愛愛時所燃燒卡路里的數值，結果發現最能「減肥」的，竟是站立式？第二、三位又是甚麼？女生最落力的體位，竟然只能燃燒OO卡路里！高血壓人士要小心哪一個動作？即聽專家分享！

Read more：

痛症性愛體位指南：腰痛超影響！膝痛人士推薦打側體位？頸痛勿做這個姿勢！懷孕時怕戳到BB點處理？

全球男士長度排行榜！蘇丹世界最長達平均17.95cm超誇張？香港排第幾？增大手術或致變形未必Work？調查：9成女性不在意長度

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok