30/10/2025
風水角度剖析兩性關係（下）: 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係真？圓眼易被騙？催旺桃花留意這個方位
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集繼續有新世代風水設計師Thierry Chow ，和我們從風水命理角度，剖析兩性關係！上回提到「一命二運三風水」，面相與命運息息相關，那麼整容可否改變命運？旺夫面相有樣睇？踏入了九運，想催旺桃花，又應要留意那一個方位？即聽Thierry分享！
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
