男男女女‧「嘉」點情趣
06/11/2025

更年期陰部痕癢、痛、出血！陰道萎縮點處理？潤滑劑宜選這類、曬太陽有幫助！5大食物改善陰道乾澀

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　踏入更年期，不少女士都會出現陰部痕癢、痛、甚至出血的情況，實在是十分困擾！究竟面對陰道萎縮的情況，如何從日常生活入手處理？潤滑劑宜選哪一類？甚麼是隱性潤滑劑？食大豆對陰道萎縮未必有幫助！除了飲食，原來曬太陽都有用？即聽專家分享！

 

 

 

Read more：

更年期徵狀逐個數！潮熱未必是初期徵狀？經期變化大過X日要留神！關節酸痛、失眠都關事？改善更年期不適藥物運動幫到手？

正面迎接更年期！潮熱失眠點解決？骨質疏鬆同更年期有關！點Check自己骨質疏鬆風險？練好負重運動護筋骨

 

