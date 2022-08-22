Prada的零售價已經追貼Louis Vuitton？品牌瘋狂漲價背後有甚麼目的？

在時裝界，Prada都算是一個傳奇品牌，由當年過度擴張收購導致高負債，多次上市計劃告吹，到今日生意愈做愈大，市值高達1200億港元，更計劃明年在米蘭掛牌，因為勢頭持續向好，分析師及評級機構紛紛看好。當然，身為Prada領導人Patrizio Bertelli和Miuccia Prada的身家亦水漲船高，現時他們夫妻二人身家總和已經跟Giorgio Armani並列時裝設計師富豪榜首位。但Prada種種利好因素，卻似乎令到負責管理帳目的Patrizio Bertelli更放肆地斂財，不斷將Prada產品零售價推高，令品牌變得愈來愈奢侈，和消費者的距離亦愈拉愈遠。

雖然有指Patrizio Bertelli計劃在未來三年交棒給長子，但熟悉他那強硬作風的人都知道，他就是一名不折不扣的控制狂，所以就算長子繼任後，他依然會在背後操縱大局。回到正題，很多時裝人都知道Prada在近幾年之間不斷瘋狂漲價，美其名當然是強調甚麼成本上漲，但背後動機又怎會如此簡單。就以今年二月才推出市面的普通皮革款三角袋，由原本零售價17500港元加價到19500港元，只有半年時間便漲價2000元，但升幅都不及去年春夏推出的人氣手袋Cleo brushed，其零售價已經由17400漲價到22500元。而那款再生尼龍漁夫帽在2020年售價是3450港元，今日已經漲價到5400元，2020春夏那款超人氣男裝Bolo tie亦由最初1800元漲價到3950元，再翻查Prada其他加價產品，一概都是人氣熱賣款式加幅最多，其實動機不是很明顯了嗎？因為產品在市場有優勢及需求便抬高價格，這手法在商業市場很常見，Prada利用自己的受歡迎程度去抬高身價，在商言商都是無可厚非。

有人認為今日Prada的產品已經是非一般中產階級可以承擔得起，被批評只想做有錢人生意，不過我相信這正正是Patrizio Bertelli想達到的目的，要將Prada躋身國際頂級奢侈品行列，和Louis Vuitton及Hermès平起平坐。而事實上近年Prada的零售價亦已經追貼Louis Vuitton，有些服飾產品售價甚至已經超越Hermès，但這個策略似乎並沒有嚇倒消費者而影響Prada生意，相反，從盈利數字及銷售額看到，Prada的確從富裕消費者身上取得成效，另一方面，中產及年輕一族因為付擔不起Prada正價貨，再加上Raf Simons這潮流效應帶動Prada人氣度，他們都會從各種渠道購買Prada，例如到Outlet店或等待各大名牌網店減價時候入手，而Prada outlet為了吸客，亦會生產一批只限在outlet出售的皮具製品及服飾，質量雖然及不上正價貨但勝在價格相對實惠，因此Prada的outlet生意亦長做長有。所以今日Prada已經今時不同往日，正如俗語所講「放個屁都是香」，當一件白色棉背心釘上一個金屬三角形徽章已經可以索價8200港元，習慣成自然，久而久之，還有人會質疑Prada的身價嗎？