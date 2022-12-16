不死鳥變不死兔！有運動界Hermès之稱的Arc’teryx推出最新中國特色設計，你賣帳嗎？

國際品牌為了迎合中國市場，早在很多年前已經放下高貴身段，推出過很多十二生肖系列，好像頂級品牌Louis Vuitton和Rolls-Royce都不例外。2008年北京奧運，Gucci、Tod’s、Bvlgari和Omega等品牌亦為了討好國內消費者而推出一系列以北京奧運為主題的限量產品。我對這些商業掛帥手法已經見怪不怪，因為品牌要打入中國這個龐大市場，再不情願也要去擁抱中國特色，就連高高在上的Hermès在今年亦破例推出虎年圖案設計，如果今日仍奢望各大品牌不為五斗米折腰，亦未免太天真。不過最近有另一品牌因為推出免年生肖設計，再度引起網民爭議，主角就是被喻為戶外運動界Hermès的Arc’teryx。

Arc’teryx來自加拿大，是頂級戶外運動服飾品牌，因為用料及手工講究所以售價昂貴，但亦因為設計及質量有保證所以一直深受消費者歡迎，其王牌Alpha SV防水風褸更長期斷貨。加上被安踏收購後的Arc’teryx在近年不斷年輕化，亦不斷進行革新，先後與英國滑板品牌Palace Skateboards、Beams和Jil Sander推出聯名系列，於去年更推出膠囊品牌Arc’teryx System A，所以人氣更火紅。不過從未推出過任何中國特色設計的Arc’teryx，為迎接2023兔年來臨，便與中國視覺藝術家林子楠合作推出兔年生肖系列，將膾炙人口的不死鳥logo變成兔仔，其牽強設計引來本地網民抨擊，認為是Arc’teryx刻意討好內地市場。其實是討好那個市場與否並不重要，問題是設計本身是否討好，現在的問題是設計，經典品牌的logo就是不能亂碰，正如Ralph Lauren的打馬球、Hermès的馬車或Lacoste的鱷魚，強行將其變成另一設計，感覺如同被強姦。雖然Arc’teryx已經是中國安踏旗下品牌，要去討好內地市場是不能避免的「責仕」，但Arc’teryx好玩唔玩，竟然不智地拿自己的經典logo去送死。

中國特色本身沒有錯，中國企業亦沒有罪，你可以繼續去擁抱十二生肖，可以繼續去討好十四億人，但有種設計叫「醜陋」，有種態度叫「適可而止」。要去迎合中國市場，要去討好中國消費者，真的要靠這些所謂設計嗎？