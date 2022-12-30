以獨立經營換取創作自由、啟蒙時裝界的反叛龐克精神：Vivienne Westwood教曉我們的事

今早看到英國殿堂級設計師Vivienne Westwood逝世的新聞，實在令人有點不勝唏噓，因為時裝界又失去一位設計大師，而且她對我意思頗重大，因為當年在修讀時裝設計，她和John Galliano都是我頭號偶像，我有不少習作都是以他們的設計為靈感，身為粉絲，我當然亦曾買過不少Vivienne Westwood來穿。雖然今日對她的品牌已此情不再，但難免都會勾起不少昔日回憶，亦對這個品牌漸漸被時裝潮流遺忘感到有點可惜。

有關Vivienne Westwood的背景及事跡實在太多太長篇，難以三言兩語去作回顧，但喜歡時裝的人，都一定會記得她對社會制度的批判和對環保作出的貢獻，那段龐克歷史更是叫人津津樂道，尤其是Sex Pistols時期的經典設計，另外還有King’s Road那家元祖店World’s End，而1992年不穿內褲會見英女皇和黑人超模Naomi Campbell於1993秋冬季時裝騷跌倒那一幕，都堪稱經典中的經典。

當年Vivienne Westwood在時裝界人氣極高，因為其設計風格前衛大膽以及大量愛德華時期色彩的誇張服飾，加上充滿舞台戲劇性的時裝騷，所以都必定是時裝周重點報導主角。而西太后於1993年開始授權日本伊藤忠商事株式會社推出日本版，亦奠定其往後成就。隨著日本版誕生，Vivienne Westwood在日本掀起的熱潮，令其年銷額由1993年的40萬美元暴升至1995年的950萬美元。想當年日本年輕人崇拜Vivienne Westwood的程度，誇張到你一打開街拍雜誌《STREET》，幾乎有一半被訪者都是穿著Vivienne Westwood，有些甚至由頭到腳都是Vivienne Westwood，亦因為太受日本人歡迎，當年崇日的香港人都受到影響而愛上了Vivienne Westwood，那對Pirate boots更成為人氣潮物。

不過時移勢易，隨著世界潮流急速變化，加上品牌已經由丈夫Andreas Kronthaler掌舵，Vivienne Westwood在時裝界的人氣已經大不如前，只有少數日本死忠粉絲仍繼續追隨Vivienne Westwood這個品牌。Vivienne Westwood曾經說她不喜歡妥協，所以品牌至今仍是獨立經營，就是要換取自由，不過亦因此缺乏動力而停滯不前。有人說自由是需要付出代價，是真的。