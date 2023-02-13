是社會歧視麥當娜？還是麥當娜歧視社會？真正擁抱自己年齡的女人，從不掩飾臉上的歲月痕跡

年齡、體重和樣貌從來都是女人的死穴，就算是再自信豁達的女人，每當遇到被人戳中這要害，都必定耿耿於懷。但怎料到連見慣風浪，在樂壇打滾數十年的天后麥當娜也敵不過這些閒言閒語。因為一張在格林美頒獎禮被攝影師拍攝的近鏡照片於網上引起廣泛討論，麥當娜罕有地為自己樣貌作出公開回應，她反應這麼大，正因為感到網民的討論已超越一般評論，而是徹頭徹尾對女性的一種歧視。

麥當娜在個人IG發文強調自己再一次被年齡歧視和厭女症所圍攻，直斥社會拒絕歌頌年過45歲的女性，感覺像要懲罰意志堅強、努力工作和有冒險精神的女性。但同時明白到是對自己的考驗，會樂意做開拓者，希望成為年輕女性一個模範。我先要強調一點，自1987年開始我已經成為她的死忠粉絲，是會購買她所有周邊產品的那種，大大話話都追隨了她20年，所以我對她絕不含半點偏見與歧視。但曾經作為鐵粉的我，看著現在的她也覺得慘不忍睹，並不因為她已經64歲，而是她臉上的人工化將當年不與世俗為伍的麥當娜變得俗氣，跟現今流行的整形和美圖文化扯上關係，當年風格前衛的麥當娜，變成跟Mariah Carey沒有分別的女人。而坊間網民的批評，正正是針對她面容添加了過量化學成份，從來沒有人批評她臉上多了皺紋，但她卻認為網民是在歧視其年齡，所以才如此大反應。又或者她認為社會戴了有色眼鏡，用他們固有審美觀去否定這些人工美學，已經是一種歧視。

年屆85歲的Jane Fonda一直被網民誇讚為不老女星，正因為她臉上不含人工化學，老得來非常自然。而已故著名女星Audrey Hepburn逝世時都63歲，雖然皺紋比麥當娜多，但從來沒有人歧視過Audrey Hepburn年齡，相反全世界都會欣賞她的自然美。今日究竟是社會對麥當娜有偏見，抑或是麥當娜對社會有偏見？今日看著她，聽她的歌，就是有一種很牽強而刻意追求依然年青的模樣，依然眷戀昔日光輝的感覺，當我以為Madame X巡迴演唱會已經是盡頭，殊不知還有即將來臨的入行40周年巡迴演唱會。真正勇敢擁抱自己年齡的女人，是從來不去掩飾臉上的歲月痕跡，亦不會刻意去扮作年青，更不會在意別人批評。其實最歧視麥當娜的人，就是她自己，因為她連擁抱一條皺紋的勇氣也沒有。