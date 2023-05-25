品牌換設計師就如吃生菜：將目標放在沒設計背景的名人明星身上，真的行得通？

俗語有句說話「沒有最差，只有更差」，最好用來形容現今時裝界，由潮流興衰速度、消費模式、營商手法到整個制度都近乎徹底崩壞。名牌商品不理性加價，消費者盲目追捧潮流，新生代設計師被商業化，還有集團企業對盈利的過度迷戀，通通都有份將時裝業界打造成今日模樣。

當大家以為一個端好的Bottega Veneta可以長做長有，怎料到前途大好的Daniel Lee只短短效力了三年便要離開，但原來「沒有最短，只有更短」，Bally於上星期宣佈效力了一年半的創作總監Rhuigi Villaseñor將離任，而在短短一星期內，另一品牌Ann Demeulemeester亦宣佈與新上任的Ludovic de Saint Sernin分道揚鑣，但他的壽命比Daniel Lee和Rhuigi Villaseñor更短，只做了一季便要被分手。水性楊花在男女感情世界司空見慣，估不到在品牌世界一樣存在。

其實早在2009年，法國品牌Ungaro已經「打破傳統」，找來女星Lindsay Lohan擔任藝術總監，引起時裝界嘩然，因為當時很多業內人士都不看好，認為一位明星根本難以擔大旗，而結果最終如大家所料，她只做了一季便離開Ungaro。不過時裝界似乎沒有吸取教訓，意大利男裝品牌Brioni於2016年請來街拍紅人Justin O’Shea擔任創作總監，最終彼此關係亦只維持了六個月而已。今年三月Trussardi宣佈與Benjamin A Huseby和Serhat Işık分手，他們亦只短暫做了三個系列。有品牌會認為明星效應和潮流效應能夠推動改革，所以才摒棄傳統將目標放在沒有設計背景的名人明星身上，而在物色設計師的時候，則會以人選有沒有自家品牌，品牌是否受歡迎為優先取錄。而Rhuigi Villaseñor的Rhude、Ludovic de Saint Sernin的自家同名品牌、Benjamin A Huseby和Serhat Işık的潮流品牌GmbH，還有剛剛被Louis Vuitton委任的饒舌歌手Pharrell Williams，便正正符合以上條件。

但從近年品牌個案去分析，其實從品牌內部晉升成為創作總監的設計師，與品牌之間更能維持關係，當年Frida Giannini便做了十年Gucci女裝創作總監，Sarah Burton掌舵Alexander McQueen亦大大話話有十三年，Virgine Viard獲Chanel晉升至今亦已有四年，更愈來愈受重用。Bottega Veneta於前年亦晉升Matthieu Blazy為新任創作總監，暫時彼此關係看似穩定。不過現實似終歸現實，所有老闆都只看生意數字，更何況今日的集團企業在市場競爭和成本效益計算下都缺乏耐性，今日的時裝品牌和設計師關係再好，他朝一日都會因為意見不合而分手，只是沒想到，他們可以水性楊花到這個地步，跟設計師玩一年半載就生厭。所以你話，今日這個時裝界，有多可悲呢！