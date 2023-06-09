Chanel在銅鑼灣開設旗艦店！選址竟在前身是Forever21、Victoria’s Secret的京華中心、與小食店為鄰？

香港商舖租金貴絕全球，但自從疫情重創零售業後，便出現大量吉舖，當中很多巨舖更一直丟空。因此本地很多業主都不得不向現實低頭，將租金下調，而位於銅鑼灣核心地段的京華中心自Victoria’s Secret搬出之後，已丟空三年。菲律賓華僑莊材鰍後人曾經將巨舖租金下調至800萬，但依然無人問津，直到去年其地庫舖位才獲Market Place以60萬元承租。當以為京華中心其餘層數舖位會一直被丟空之際，殊不知超級品牌Chanel竟然以逾300萬元租下地面及一樓合共1.9萬呎舖位，消息震驚市場，因為這巨舖租戶由昔日Giordano、Forever21和Victoria’s Secret「升呢」至奢侈品牌Chanel這個級數。

雖然300萬元租金不是一個小數目，但對Chanel來說，他們一個月售出50個Classic Flap手袋已經可以交到租，更何況他們的服飾皮鞋及香水產品銷售強勁，一個月零售額又怎會只得這數目。我最好奇反而是Chanel為何鍾情京華中心這個舖位，作為奢侈品牌，他們都有既定規則，揀選零售舖位地點必定要一線高級地段或商場位置，隔鄰商戶都要是同等級數，但旁邊渣甸坊是售賣女人街廉價衣服攤檔，另一邊渣甸街則是食店林立，京華中心地庫更進駐了Market Place超級市場，Chanel的級數跟他們顯然是格格不入。而且Chanel在利園商場二期及時代廣場都設有售賣服飾手袋專門店，在希慎廣場、祟光、時代廣場和Fashion Walk更設有美妝專門店，零售點遍佈整個銅鑼灣，而早前Chanel才將利園一期旗艦店搬去第二期，就算他們打算遷出時代廣場，他們亦根本沒有必要和利園只有一街之隔的京華中心再開多一間旗艦店，更何況京華中心周邊環境格局是不可能符合Chanel的選址要求，要知道現在Chanel一件呢絨外套最平都要5萬元，一個Classic Flap手袋差不多要8萬元，Chanel又怎會容許這些貴價貨與美珍香肉乾和唐記包點為鄰。

不過既然已簽下租約，開店是事在必行，所以撇除以上條件，就只有一個可能性，Chanel在人來人往的京華中心地面只可以開設CHANEL BEAUTÉ，而一樓逾萬呎樓面則很有可能會與米芝蓮名廚Alain Ducasse餐飲集團再度合作，開設東京銀座以外全球第二間BEIGE Alain Ducasse法國菜餐廳。眾所周知香港很多有錢人願意花數千元吃一頓米芝蓮晚餐，所以8½ Otto e Mezzo BOMBANA、Amber和Caprice這些高級餐廳至今仍客似雲來。而隨著去年Chanel新行政總裁Leena Nair上場，必定有一番動作，或許會將東京BEIGE Alain Ducasse的成功在香港或其他地區複製，令品牌業務更多元化更具競爭力。不過老實說，其實只要係Chanel，賣乜都馨香過人，一心要去光顧的大眾市民，又怎會在意旁邊有間美珍香定Hermès。

各大奢侈品牌與很多發展商都有共識，不論在高檔商場或一線零售街道，他們都一定會以級數區分位置，正如Chanel旁邊一定是 Hermès、LV、Dior或Gucci，絕不可能是Zara或COS。