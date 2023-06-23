繼《VOGUE》和《Madame Figaro》後，法國老牌時裝雜誌《L'OFFICIEL》即將推出香港版？

去年1月香港金融機構尚乘國際收購了著名法國時裝雜誌《L'OFFICIEL》母企L’Officiel Inc.，這樁交易在行內引起不少討論，因為是有史以來首間香港公司全資擁有外國知名時裝雜誌，而另一輿論話題，就是這間名不經傳公司尚乘國際與及其創始人蔡志堅的背景。既然有百年歷史的《L'OFFICIEL》已經被香港公司收購，推出香港版也是順理成章，據消息人士透露，他們已經在今年年初開始籌組團隊並積極物色雜誌主編，但至今仍未成功籌組班底，而據聞他們打算在今年9月秋冬季面世，如果一切屬實，現在只剩下兩個月時間，根本沒有足夠時間去籌備一本創刊號時裝雜誌，更何況是大名鼎鼎的《L'OFFICIEL》。

或者先簡單介紹一下尚乘國際和蔡志堅背景，尚乘國際是尚乘集團分拆出來的子公司，同年尚乘國際再分拆旗下數字金融服務等業務，成立了尚乘數科並且先後與尚乘國際在紐交所掛牌上市，而尚乘數科在上市後短短15天股價狂飆接近一百倍，市值一度高達4千億美元，因為蔡志堅旗下Infinity Power Investments分別持有尚乘國際及尚乘集團相當股權，所以令他一夜間身家暴漲並超越香港首富李家誠。而最耐人尋味，尚乘國際母企尚乘集團是由長實及和黃集團於2003年成立，但就去年尚乘數科股價狂飆引起議論後，長實和黃就此事連忙向外界澄清與尚乘數科及尚乘集團劃清界線，表明現在只持有尚乘集團不足4%股權並已經正洽談出售餘下股份。再加上掌舵人蔡志堅曾經是瑞銀前高層，早年因為涉及兩宗利益衝突案件而遭到香港證監會釘牌兩年，其後於2016年才加入尚乘集團。以上種種千絲萬縷關係及蔡志堅致富過程，都令到尚乘這間年收入與市值不成正比的金融機構顯得更充滿神秘色彩。

其實憑《L'OFFICIEL》銜頭去籌組團隊絕對沒有難度，但背後是甚麼人或公司做老闆，其實都會直接影響招聘。不過就算《L'OFFICIEL》香港版最終成功面世，亦要面對本地市場嚴重飽和與各大品牌將亞太區總部北移這個負面因素，當《VOGUE》和《Madame Figaro》香港版於2019年面世之後，競爭之下無疑分薄彼此廣告收益，而各大品牌陸續將香港亞太總部遷移到內地，再加上本地奢侈品零售總銷售額大不如前，亦影響各大品牌每年在香港的廣告投放份額。雖然《L'OFFICIEL》在業界有知名度，但除了《VOGUE》和《Madame Figaro》，還要與《ELLE》、《Harper’s Bazaar》、《Marie Claire》、《Manifesto》、《Tatler》、《Prestige》及《Milk X》瓜分廣告份額，僧多粥少，《L'OFFICIEL》在香港真的仍有生存空間？品牌會因為是法國老字號時裝雜誌而「俾面」？不過現在他們連籌組班底都有困難，莫講話日後如何營運，能否面世都似乎成問題。