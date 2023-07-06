繼Elon Musk、Bill Gates和Tim Cook後，LVMH 掌舵人Bernard Arnault 高調出訪中國！

去年曾經超越Tesla創辦人Elon Musk身家，一躍成為世界首富的LVMH老闆Bernard Arnault於6月27日高調到訪中國，雖然他此行目的是巡視內地業務，並沒有安排與內地高官會面，但其實今年4月在巴黎，他與中國商務部部長王文濤早已經會面過，這次出訪明顯是雙方見面後的一個後續。而且是次出訪團隊陣容鼎盛，被視為接班人的女兒Delphine Arnault和幼子Jean Arnault都有隨行，可見他對此行重視程度，相信這也是Bernard Arnault在退休前的最後一次帶團，所以意義重大。Bernard Arnault有多重視中國市場已經不是新聞，2017年他便親自到訪上海接見一百名精英員工。今次出訪除了北京，更一口氣巡視了成都、上海和香港業務，作為一家市值千億歐元大企業的老闆，事事親力親為，也難怪他四名子女深得其真傳。

知名人士到訪中國本來是等閒事，但今次Bernard Arnault到訪之所以引起一陣哄動，是因為在短短半年內，世界首富Tesla創辦人Elon Musk、微軟創辦人Bill Gates和蘋果行政總裁Tim Cook已經先後到訪中國，他們的舉動都明顯告訴全世界知道，歐美市場遠遠不及中國這個龐大市場的發展潛力。而LVMH計劃陸續將旗下品牌位於香港的亞太地區總部遷移到上海，正正是其部署之一。不過講到精心計算，LVMH在拓展內地市場絕對是不遺餘力，要取得中國消費者歡心，當然是要去奉承，例如明知設計庸俗，但每年都推出一些以中國農曆新年為題的限定產品。另外將旗下品牌大型時裝騷移師到內地舉行，都是一種能夠討好中國市場的做法。但最有效可以奉承他們的方法，就是要懂得卑躬屈膝，這方面LVMH旗下品牌Dior便很識大體，2019年他們的展示地圖因缺少台灣而被抨擊，Dior就火速發出道歉聲明。其後因為著名攝影師陳漫一張所謂「辱華」的模特兒照以及馬面裙事件，Dior再度被內地網民攻擊，他們雖然沒有作出道歉聲名，但即時將照片及產品下架這動作其實已經等同承認犯錯。而網民怒火平息過後，Dior在內地的零售生意繼續直線上升，就好像甚麼 也沒發生過。

內地市場對LVMH是何其重要，但亦相比起其他國家更具挑戰性，因為稍一不憤碰了不應該觸碰的民族界線，一個百年品牌也會隨時頭破血流。Bernard Arnault要將整個集團和中國市場關係拉近，甚至要去深入認識內地營商環境及文化，並非單憑巡視業務就可以，知人善任才是王道。雖然現任LVMH大中華區總裁吳越是土生土長上海人，但他仍要向北亞區總裁Michael Schriver匯報，基於中國市場的特殊性，LVMH為免日後出現更多爭議，必定會提拔更多熟悉中國文化的華人擔任管理層。甚至可能他朝一日，連品牌創作總監也換上中國設計師來擔任。