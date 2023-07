繼Alessandro Michele後，Gucci功臣Marco Bizzarri被拉下馬，時裝界究竟有多殘酷？

Kering在昨日宣佈Gucci行政總裁Marco Bizzarri將於9月離任,消息在業界迅速引起關注,因為很多行內人都以為在Kering效力了18年,令Gucci繼Tom Ford之後再次成為時裝界寵兒的這位功臣,將會繼續發揮其領導才能及前瞻性為品牌效力,但有誰會估到原來Kering集團真的可以如此冷酷無情,因為業績下滑踢走設計師Alessandro Michele,現在連行政總裁也一起清算,雖然官方不會透露原因,不過心水清的都知道是Kering集團為Gucci重新定位而安排的佈局。

當初沒有Marco Bizzarri慧眼識英雄提拔Alessandro Michele,相信Gucci不會創造出百億歐元年銷售額這個神話,同時令行內人士大跌眼鏡,因為當初有不少人都質疑Alessandro Michele那種千篇一律復古風格設計是不能討好市場,而最後竟然被他們殺出一條血路。但7年之後,Alessandro Michele的際遇再一次證明消費者是貪新忘舊,再一次讓我們見證大財團的勢利。Gucci快將有新創作總監上任,而行政總裁這空缺將由集團董事總經理Jean-François Palus暫時接手,不過今次管理層人事變動,我反而比較關注由Saint Laurent總裁晉升為集團副首席執行官的Francesca Bellettini。雖然她在業界的名氣不及Marco Bizzarri,但她自2013年接管品牌Saint Laurent之後,Saint Laurent的銷售額一直穩步上揚,尤其在Hedi Slimane離開品牌後,很多人對新創作總監Anthony Vaccarello都抱有懷疑,認為品牌很難再有突破,但令人跌眼鏡是Anthony Vaccarello愈戰愈勇,而在這位女總裁帶領下,去年Saint Laurent的業績增長更超越了Gucci、Balenciaga和Bottega Veneta。正當Gucci失勢之時,Francesca Bellettini的成績顯然得到集團老闆賞識,所以這個集團副首席執行官職既是全新開設,而Kering旗下品牌所有行政總裁更要向她匯報,絕對是一人之上萬人之下。

在商業角度去看,Marco Bizzarri和Alessandro Michele或許是錯判品牌形勢與消費者口味轉變,沒有及時作出調整而導致Gucci在市場失去優勢,更失去老闆寵幸。但就其功績而言,Gucci亦的確在芸芸時裝品牌之中建立了一個別樹一格形象。回想Project Runway那句名言:「As you know in fashion,one day you are in,and the next day you are out。」不就是說穿了時裝界最殘酷一面。只可以說,時勢造英雄,但沒有不敗英雄,沒有人可以掌握一切,因為在商業世界,只有消費者才是老闆,所以再得寵的品牌或行政總裁,都總有一日會失寵被拉下馬。