名牌時裝愈貴才愈有市場？Phoebe Philo將面世的個人品牌亦會以「態度」去彰顯身份？

今日大家都埋怨名牌時裝愈賣愈貴，已經貴到一般白領打工仔都不能負擔的地步，這是鐵一般事實，所以世界各地百貨公司和名牌買手店才會出現倒閉潮，網購盛行固然是導火線，但名牌商品價格飆升至脫離薪酬水平其實才是主因。有人認為這些國際品牌的對象從來都不是中產階級，對呀，所以他們才會肆無忌憚瘋狂漲價，因為從不缺錢的富人才是他們米飯班主。正因為如此 Hermès、Chanel、LV和Dior賣得愈貴就愈有生意，甚至連稱不上一線國際品牌的Schiaparelli和The Row都有樣學樣，利用定價心理策略在時裝界突圍，成功吸納了一班名媛太太。

在時裝界論火紅程度，Schiaparelli和The Row當然及不上AMI這麼普及受歡迎，但若以奢侈級數去評價，他們絕對是這個界別的當紅品牌。Schiaparelli在時裝界有多紅已經不用多說，而他的服飾售價亦同樣備受業界關注，因為一個字形容，就是「貴」，Tod’s Group老闆Diego Della Valle很聰明，知道Daniel Roseberry的實力，亦知道Schiaparelli的賣點是創意與craftmanship，所以這三年以來一直堅持自己做零售，不賣貨給其他零售商。在紐約Bergdorf Goodman未開直營店前，要購買Schiaparelli的名媛太太都要親自到巴黎總壇，而且更要預約才可內進選購，雖然現在他們於美國達拉斯Neiman Marcus百貨店及倫敦Harrods都開了直營店，不過對於其他國家的消費者來說依然很不方便，就算他們已經開通網店，但都只限購買首飾，要購買其他服裝皮具仍需親自到店鋪選購，要買他們的鞋子更要親自到巴黎總壇量度尺寸和腳形，銷售手法相當嚴謹，加上高昂售價，令一眾名媛太太猶如置身巴黎訂製haute couture，所以有本事買Schiaparelli來穿的人，都成為了一種身份象徵。

相比起Schiaparelli，The Row雖然都是標榜「貴」，不過其零售價就一直在行內存在爭議，因為他們的簡約設計沒有任何花巧，只不過是高級版的COS，但他們以採用頂級靚料自居的名聲，便毫不客氣地將一件恤衫標價1萬港元，一件純棉牛仔褸要17000元，茄士咩大褸更索價8萬至10萬港元，但依然有不少富貴太太捧場，所以他們在Bergdorf Goodman百貨店一直位列十大暢銷女裝品牌，在Barney’s New York結業前，The Row的營業額甚至超級其他一線國際品牌如CELINE和Saint Laurent。所以亦令到The Row有條件專橫跋扈，據悉他們便會以綑綁式巨額訂單令各大零售商就範，其手法就好像當年紅透半邊天的Rick Owens。加上創辦人Mary-Kate Olsen這兩位影壇姊妹甚少接受媒體訪問宣傳品牌，令到The Row這個品牌顯得更「囂張」，好聽一點說就是「態度」。

Schiaparelli和The Row的成功，再次給時裝界一個窩心提示，有「態度」原來是可以這麼賣錢，有錢人才會覺得你的商品夠「馨香」。而Phoebe Philo個人品牌快將面世，恐怕又會成為另一「貴到飛起」品牌。總而言之，買名牌這些機會，不是屬於我們這些窮人。