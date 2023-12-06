一場LV時裝騷就能證明Hong Kong is back？香港能因此重拾光輝？

Louis Vuitton早前在尖沙咀星光大道舉行的時裝騷成為一時佳話，因為既是LV首次在香港舉行時裝騷，也是LV男裝繼上海之後第二次在亞洲城市發表新季度系列，加上又是Pharrell Williams主理的第二個系列，雖然今次大騷沒有廣告代言人Rihanna和品牌友好Beyoncé來坐鎮，不過一眾中港台日韓明星陣容都已經夠充撐場面。作為全球超級品牌，LV當然落重本製作，所以坊間對這場時裝騷及派對的評價都非常正面，有人甚至認為香港得到LV如此寵幸，已經證明了"Hong Kong is back" 。而事有湊巧Dior又宣佈將會在香港發表2024初秋男裝系列，同一時間兩大國際品牌都來向香港示好，莫非真的如政府所講，香港已經全面復常？

我只知道一大堆有關市道疲弱的報導已經反映了事實一切，如果單憑LV和Dior兩場大騷就認為"Hong Kong is back"，也未免太天真。時光飛逝，對上一次有品牌來港搞騷已經是2017年Hermès在啟德郵輪碼頭舉行的一場男裝騷，之後Chanel原本亦計劃於2019年在啟德郵輪碼頭舉行大型時裝騷，但最後都因為社會不穩等問題而擱置。這幾年香港好像進入冰封時期，結業潮與移民潮更令香港蒙上陰影。當鄰近的深圳經濟起飛，就連Chanel於上個月都選址在深圳舉行2024早春系列時裝騷，實在很難相信香港可以重拾昔日光輝。

其實由第一天Louis Vuitton向外宣佈在香港港舉行大型時裝騷時候，我便覺得事有蹊蹺，正當LVMH將資源從香港身上轉移到內地城市，並傳出他們計劃將大中華地區總部由香港遷移到上海，再加上深圳從後趕上，以及海南島免稅奢侈品零售夾攻，還未計香港人工及製作成本高昂等因素，根本就沒有一個誘因可以令LV再次看上香港。而原來幕後推手，正是新世界第三代掌舵人兼今年1月被委任為文化藝術盛事委員會主席的鄭志剛，是由他出面拉攏LVMH與香港旅發局等政府部門合作。星光大道乃政府用地，雖然多年來一直由新世界負責管理營運，但他們從來未曾租借過給品牌搞商業活動，莫講要封鎖整條星光大道做商業活動，對上一次封鎖星光大道舉辦活動，已經是2012年由香港時裝設計師協會及丹麥時裝協會合辦的時裝表演，所以今次星光大道給予Louis Vuitton舉行大型商業活動，絕對是破天荒，而且很大可能是豁免了昂貴場地租金才可以成功利誘LV。另外LV舉行派對的場地及邀請來港的各大明星貴賓所下蹋的酒店，都是新世界集團旗下的Rosewood，身為幕後推手的新世界掌舵人鄭志剛又怎可能沒有給予特惠「友情價」。LVMH從不會做蝕本生意，在種種利誘原因下，自然促成今次世紀大騷。

而Dior隸屬LVMH旗下，加上又是同一時間宣佈來港舉辦時裝騷，所以有條件相信都是政府為唱好香港而促成的大型商業活動。據聞繼Dior之前，會有另一國際大品牌於明年3月來港搞騷，如果消息屬實的確是令人振奮，就算是政府出手促成，也總算是一項對香港有利而無害的功德。但煙花過後，社會的千瘡百孔依然存在，再多的時裝騷又有何用？