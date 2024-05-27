奢侈品牌創意總監不斷換血，是帶來新衝擊，還是自己害自己？

社會愈來愈複雜，時裝界亦如是，相比起20年前，時裝潮流就不用說，現在就連時裝品牌都好像是過眼雲煙，風雲色變之快令人難以捉摸。好幾年前，我已經在專欄探討過這個問題，但情況不但沒有改善，反而變得更嚴峻。隨著Seán McGirr首個Alexander McQueen處女作令業界汗顏之後，Burberry、Bottega Veneta和Gucci的業績惡化亦令業界感到憂慮，大家最關心當然不是品牌的銷售額，而是究竟又有幾多位創作總監因為交不出漂亮成績將會被火速易角。

早前Burberry公佈了第一季度業績，銷售數字全線下跌，而Kering旗艦品牌Gucci亦不例外，據業內人士透露Kering旗下Bottega Veneta的情況亦令人擔憂。唯一分別是Gucci新創作總監Sabato De Sarno才剛剛上任，其首個2024春夏系列都是剛開賣不久，所以其受歡迎程度還未能反映在之前的業績報告內。雖然我個人頗喜歡Sabato De Sarno那不溫不火的設計，時尚簡約而不失華麗是頗耐看的，但坊間就有人認為其設計風格太乏味，辨認度太低，難以吸引貪新鮮的消費者。的而且確，這亦是我對Gucci感到憂慮的地方，基於前創作總監Alessandro Michele曾令Gucci一夜爆紅，相信Gucci仍陶醉於當年亮麗業績，現在一下子Gucci變得含蓄內歛，不再招搖浮誇，先不說能否吸引到消費者買帳，Kering集團會有耐性等待Gucci慢慢健康地成長嗎？

從Bottega Veneta過檔到Burberry的Daniel Lee，感到其設計有點進退兩難，不敢過於前衛的保守反而令設計變得乏味，所以自今仍未能贏得業內人士及市場歡心，加上其零售價攀升直接影響銷情，也沒有爆紅手袋皮具款式，雖然品牌行政總裁表示現在的Burberry是重新上路當中，看似對Daniel Lee充滿信心，但數字無情，傷痕累累的Burberry還有本錢可以負擔得起嗎？至於Matthieu Blazy的Bottega Veneta，我個人是頗喜歡的，尤其今個秋冬系列更為成熟，我認為比Daniel Lee在任時做得更好。而慶幸是BV的手袋皮具產品一向受市場歡迎，在這個根基下Matthieu Blazy的壓力相對比Daniel Lee低，但他那種偏向Jil Sander和Marni風格的設計，對於一個要講求增長動力的奢侈品集團來說，恐怕依然是未能達標。我個人當然期望Kering集團可以放長線去看待Matthieu Blazy，但可惜現實往往都是不似如期。

歸根究底，是今日的奢侈品牌都過度擴充發展，為了要做好業績報告向股東交代而被迫急功近利，眼中只有利潤增長，設計師變成了condom被人用完即棄。然而品牌沒有因為這樣而獲益，相反，因為不斷改革換血而換來今日這個令自己難堪局面，又何苦呢！