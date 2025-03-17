Gucci的終極孤注一擲？Demna Gvasalia能為品牌帶來爆炸性轉變嗎？

最近時裝界亂過亂世佳人，因為不斷有設計師離任及上任消息，但講到最轟動，一定是Balenciaga創作總監Demna Gvasalia被調派去Gucci擔任掌舵人這個重磅消息，取締只效力了兩年的Sabato De Sarno。據外媒報導Sabato De Sarno之所以離職是因為和新上任品牌行政總裁鬧不快，而且是即時解僱，解約賠償金額高達1800萬歐元。雖然Gucci沒有就傳聞作出回應，但業界都知道Sabato De Sarno自上場後並未為Gucci帶來銷售成績，必定影響雙方合作及續約。他們分手只是時間的問題，所以業界都並不感到意外。

老實說，我認為Sabato De Sarno的設計並不差，他主張的簡約風格其實沒有問題，因為現今潮流界的確再次掀起簡約風，問題是追捧簡約設計的消費者人數遠遠不及喜歡嘩眾取寵設計的消費者，而且Gucci的品牌規模這麼大，欠缺爆炸性設計的簡約風的確難以支撐整個國際品牌，為甚麼同樣走簡約風的The Row及Lemaire可以成功突圍，就是因為他們的品牌規模細很多。其實打從Alessandro Michele執掌Gucci那時候開始，已經看到Gucci愈來愈貪心，因為Alessandro Michele的亮麗成績，令Gucci變得愈來愈不甘於現狀，最終因為業績停滯不前而導致雙方分手，一心以為找來新血Sabato De Sarno改革品牌形象及風格就能突破，怎料到又是一場錯配。Kering現在從Balenciaga調派Demna Gvasalia去Gucci救亡，明顯是孤注一擲，置之死地而後生，因為當Alessandro Michele的極繁美學及Sabato De Sarno的極簡美學原來在Gucci身上都行不通，唯有向主張超現實主義設計的Demna Gvasalia求救。

簡單說，Demna Gvasalia的風格就是將Ugly演繹成Beauty的另類美學，雖然一直以來在時裝界引起不少輿論及批判聲，但他的設計在現實社會的確吸納了不少粉絲，所以他在Balenciaga效力了10年地位依然屹立不倒，品牌銷售仍然穩步上揚，Kering又怎會不器重他。如今調派他去Gucci，Gucci風格必定會有180度轉變，變成另一個Balenciaga，這個爆炸性轉變相信就是Kering集團所期待，會為Gucci業績帶來衝擊的最後一次機會。其實不難預計，到時Gucci必定會引起一陣哄動，因為正如我在上文提及，喜歡嘩眾取寵設計的人遠比喜歡簡約設計的人多。但到時候便變成與同集團姊妹品牌Balenciaga打對台，我相信Kering集團亦不會希望看到Balenciaga繼續沿用Demna Gvasalia設計風格去搶走Gucci生意，所以最近便流傳Kering已經重金禮聘John Galliano入主Balenciaga，若消息屬實，相信是Kering的刻意安排，讓Gucci以Balenciaga的靈魂重生，再希望利用John Galliano在Maison Margiela的成就，令Balenciaga重回一個深受時裝人讚譽的時裝品牌。