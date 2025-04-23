Prada全面收購Versace：套上Miu Miu的營運模式，最終會否奏效？

時裝巨頭Prada集團終於以12.5億歐元全面收購意大利知名品牌Versace，雖然這次不是一個什麼天價交易，不過在時裝界都引起很大關注，因為以今日Prada的名氣及規模，竟然會出手買下一個很多人都認為是蝕本生意的Versace，的確有點匪夷所思。

起初我都有點質疑Prada這次交易是否投資正確，因為自2006年12月Prada回購Chruch’s 55%股權之後，作風審慎的Prada集團未有再收購任何時尚服飾品牌，再加上從當年他們收購Helmut Lang及Jil Sander的作風來看，就算今天要收購其他品牌，排隊也未輪到以巴洛克浮誇風格聞名的Versace，因為Versace與Prada及Miu Miu風格實在風馬牛不相及，再者從Carpi集團接管Versace後其零售生意亦未見有起色，確實好奇Prada看上Versace有什麼發展潛力。

雖然Prada第四代接班人Lorenzo Bertelli強調不會對Versace進行翻天覆地改革，只會有限度及有序地進行局部調整，但在上個月Versace宣佈由Miu Miu前設計總監Dario Vitale擔任品牌新任創作總監，靈魂人物Donatella Versace則只會擔任首席品牌大使，這一舉動明顯看出Prada有意將Miu Miu的風格套用在Versace身上，又或者是走回昔日副線Versus比較年青及商業化風格。

其實這麼多年來Versace在時裝界及商業市場都有一定地位，因為是現存唯一仍主張巴洛克風格的名牌時裝，正因為獨樹一格，所以仍深受很多美國hip-hop歌手歡迎，而最近重出江湖人氣爆燈的G-Dragon，在最新MV亦有穿著Versace，可見Versace有一定市場價值。還有Versace的家品及傢俱設計一直是世界富豪們的身份象徵，所以整個家居產品系列已經發展得非常全面，是Versace一個很重要營利來源。

雖然Versace有其獨一無二風格，但也是這個風格令品牌一直未能打入大眾市場，跟今日年輕人追捧的主流時尚品牌與潮流打扮大相逕庭，雖然Donatella Versace都有嘗試加入很多年輕商業化設計及盡量減少很多浮誇華麗設計，但似乎未見奏效，因為Donatella骨子裡仍流著Gianni Versace的血，難以令Versace有令人耳目一新感覺。如今Prada集團從Miu Miu調派Dario Vitale去掌舵Versace，明顯是要來一次徹底改革，不過最辣手是Versace浮誇的巴洛克圖案、Medusa logo與鮮艷色彩，亦正正是其標誌，Dario Vital如何將這些Versace賣點與自己的簡約風格取得平衡，相信是一大考驗。因為將Versace變成另一個Miu Miu在市場價值上其實沒有意義，亦有違Prada集團收購Versace的目的。

但從過往Helmut Lang和Jil Sander那段灰暗歷史來看，Prada集團似乎對從收購回來品牌的營運方式是欠缺耐性，加上Versace的零售市場定位仍有不確定性，所以我並不看好Prada今次收購以及將會對Versace進行的改革，不過12億歐元對Prada集團來說只是小數目，他們絕對蝕得起吧。