Fashion
時裝延想
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

27/09/2022

虛擬世界裏的平行時空：將Fashion Week搬上Metaverse，是時尚界的新篇章？

#Estée Lauder #Dolce & Gabbana #Fashion News #Hermès #愛馬仕 #虛擬世界 #Fashion #Mark Zuckerberg #Fashion Week #NFT #Gucci Garden #Metaverse Fashion Week #元宇宙時尚 #元宇宙fashion
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　元宇宙來勢洶洶，加密貨幣、NFT熱潮等有增無減，時尚界當然少不免要趕上這個趨勢，各大品牌為了搶佔先機、也紛紛加入行列之中。就在不久之前，虛擬房地產平台 Decentraland 便舉辦了全球首屆「元宇宙時裝週」（Metaverse Fashion Week），受到不少關注，不知會否變成習以為常？

 

　　關於這場虛擬時尚盛宴，參加的品牌包括Forever 21，Tommy Hilfiger、Dolce & Gabbana 和 Estée Lauder……以往在傳統實體的Fashion Week 當中，通常只有明星、Blogger、VIP們才有資格進入秀場觀賞，突顯身份象徵。而在虛擬世界裏，來自世界各地的網友都可參加，只需坐在電腦前，以卡通化身形象登錄網站，就可在元宇宙的世界中漫步，近距離欣賞頂尖設計師們帶來的最新作品。

 

 

　　猶記得在2019年於社交媒體Facebook，現更名為Metaverse上，Quantstamp首席執行官Richard Ma給妻子Mary Ren買了一件價值不菲的洋裝，價值£7,500！但那時似乎還未得到大家認同。豈知數年後，Facebook創辦人Mark Zuckerberg把元宇宙完全揉合在平台之中，成為強大的催化劑。於是眾多大大小小的品牌、設計師，甚至普羅大眾都對這個虛擬世界趨之若鶩。

 

　　除此之外，各大品牌也開始向元宇宙伸延，讓時裝和遊戲世界結合，成為新興模式新趨勢，比如Gucci 就在 Roblox 遊戲平台中，復刻經典的 Gucci Garden；Vans 和 Nike也先後在 Roblox 推出 Nikeland 和Vans World ，後來連Ralph Lauren、Balenciaga也紛紛加入，成為兵家必爭之地。

 

 

　　而就在最近，著名奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）也提交了與 NFT、加密貨幣和元宇宙相關的多項商標申請！躍躍欲試的心昭然若揭，當百年品牌也願意試水溫，你就知道元宇宙的魅力有多強，就讓我們在未來拭目以待吧！

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應
更多時裝延想文章

You May Also Like

#Estée Lauder #Dolce & Gabbana #Fashion News #Hermès #愛馬仕 #虛擬世界 #Fashion #Mark Zuckerberg #Fashion Week #NFT #Gucci Garden #Metaverse Fashion Week #元宇宙時尚 #元宇宙fashion
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk