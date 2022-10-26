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26/10/2022

迷幻離奇、前衛又大膽！2023春夏東京時裝周，4個不能錯過的注目品牌！

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　由於即將會去東京的關係，心情是既興奮又期待！不久前，他們舉辦了2023春夏時裝周，想不到充滿驚喜！雖然很喜歡日本，但對它的時裝周卻沒有放太大的關注度，而這次許多日本品牌都選擇返回本土舉辦新季發布會，可謂百花齊放，也不難發現頂級品牌均齊聚一堂，帶來衝擊的體驗！當中有幾個值得注意的品牌，它們自成一派，打破規則，前衛又大膽，這也許就像日本這個國家般，對我們來說一直是個奇妙的存在。

 

1.    Lever Couture

 

 

　　這個品牌一看只能說驚為天人，Lever Couture 2023 春夏時裝Show的主題是「鸛」，象徵吉祥，由烏克蘭設計師 Lesha Verlingeri 受邀在東京發布新作，希望帶出自由和愛的訊息。每個造型都非常立體、剪裁奇特，以日本國旗色的白、紅禮服開場、再延展到黃、藍顏色，那種視覺上的衝擊非常強大，充滿張力。

 

2.    HYKE

 

 

　　剛強中帶柔美， 讓我們難以忽視。HYKE這次從 1940、1950 年代的美軍形象汲取靈感，更注入古著、運動、戶外等元素，聯同POTER、KEEN、CHOCALI 等品牌合作一起打造各項單品，休閒與高雅兼具。比如長袖外套的靈感來自 M-65 軍外套、夾克配上柔軟的衣袖、薄紗裙……將截然不同的風格整合起來，個性十足。

 

3.    Yoshio Kubo

 

 

　　這品牌在2015年由日本設計師久保嘉男（Yoshio Kubo）創立，他在美國畢業後，曾於Robert Danes擔任服裝助理。迷幻、離奇、天馬行空大概是他的代名詞，而在今季他以一系列民間小故事為靈感，剪裁奇特、不受限制，讓人置身他所創造的世界之中。

 

4.    Seivson

 

 

　　來自台灣的代表！幾度登上東京時裝周，由台灣設計師申子芹與藝人宋米秦所創立，這次她們創作的主題圍繞著「女性本質」，找來七位在日本生活、工作的台灣女性，穿上服裝，走在涉谷、新宿街頭或是明治神宮前，帶來真實的文化視覺角度。充滿結構性的設計、與主題互相呼應，有點物是人非的感覺。

 

 

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