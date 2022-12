Pantone 2023 代表色出爐！既叛逆又充滿個人色彩的Viva Magenta，從髮色、時尚配飾駕馭它！

每個年度總會很期待Pantone的公佈,作為世界色彩權威機構、由多位知名及專業人士經過多番搜集,才得以定出來的年度色,讓人倍感期待,也讓時尚界有很大參考價值!而Pantone 最近終於公布了 2023 年年度流行色 “Color of the Year 2023”,就是 18-1750 Viva Magenta!像火紅般熱幟的紫羅蘭調,充滿活力,給人振奮的力量,大概是疫後大家都有種重生的感覺,壓抑多時的情緒將轉化成突破,既叛逆又充滿個人色彩,讓我們一起來研究看看!

