光芒萬丈的球王美斯，時尚品味如何？有自家休閒服品牌？最喜歡收藏哪些名錶？

在世界盃前夕,一張由品牌Louis Vuitton發布的照片震驚全世界,由重量級攝影大師Annie Leibovitz掌鏡,照片中只見美斯(Lionel Messi)和C朗(Cristiano Ronaldo)世紀同框,一起在下西洋棋,標題寫著 ”Victory is a State of Mind”,捕捉了兩位在球壇上貢獻甚多的王者風采,也象徵這是他們最後一戰,意義巨大。最後,還是要感謝美斯讓我們看到世界第一的精采球賽,讓我們畢生難龍!只要堅持下去,夢想終將會成真!

