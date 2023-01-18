Chanel 2023年必入手3款不敗經典手袋！黑金搭配、鏤空新美學，再過幾年也看不厭！

農曆新年將至，節日氣氛濃厚，而剛剛歐遊了一個多月的我終於回港了！過去兩個月去了四趟旅行，「報復式」地遊遍六、七個國家，雖然很痛快，但身心都非常疲累、只想回家好好休息。在旅途當中，當然少不了搜羅喜歡的品牌，到處都在減價、避免不了讓荷包大出血……去了這麼多國家後，發現了一個新現象，似乎不只香港，不知從何時開始，Chanel也變成可望而不可即的品牌。每次進店也要排隊，有些地方更要以預約的方式才能進店，而且許多大熱款式都沒有貨、甚至要排後補Waiting List，本來已經好幾年沒有入手香奈兒的我，看到最近Chanel每季的新手袋都成為女生們的焦點、一袋難求，也不得不留意起來。

在巴黎時裝周上，Chanel發佈了2023年的度假及春夏系列，最吸引我的還是各種迷你小手袋和配飾，人氣高企不在話下，如果真要入手，一定要是經典且在日後看來都不會過時的，我會選擇以下3款不敗經典款式手袋系列。

#1 CHANEL 22 Tote Bag

這個長期斷貨、極難買到的CHANEL 22 Tote Bag，自推出以來變成為灸手可熱的單品，今季推出了Mini Size，保留輕盈柔軟的皮革設計，外加金屬鍊帶，份外小巧亮眼！不過我認為如果要入手的話，Small & Medieum Size會比較經得起時間考驗，而且這個手袋的重點要慵懶感、就是要大Size才能呈現出那份時尚氣質，要是有貨的話閉眼搶就可以了！

#2 經典黑金小手袋系列

無論是Vanity Case、水桶包、愛心包、迷你口蓋包……迷你小手袋的款式讓你花多眼亂了吧？這些深受女生歡迎的小皮具，雖然連電話也放不下，集復古、可愛和實用於一身，是最讓人心動的！如果要入手，選擇黑金的配搭吧！因為無論再過幾年，都一定不會讓人看厭，也可以滿足那份想要擁有的好奇心呢！

#3 Chanel Hobo Bag

大家有留意到前幾天Blackpink的Jennie生日時，收到一份來自Chanel的禮物嗎？如果是粉絲的話一定會留意到，那便是半月型設計、迷你小巧的Hobo Bag，換上磁性按扣，好看又實用，長鏈條肩帶和鏤空細節展現出全新美學，展現出不一樣的優雅，我在歐洲時見過但沒有據為己有，現在好像已有點後悔了。