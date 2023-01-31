沒有最浮誇，只有更浮誇！《璀璨帝國：紐約篇》的奢華時尚，又有甚麼新火花？

踏入兔年，先祝大家如意吉祥、身體健康、心想事成！經過多日來密集式的拜年活動，實在需要好好待在家"Netflix and Chill”一下！

《璀璨帝國：紐約篇》是個不錯的選擇，單是華麗的衣服、配飾、包包、奢華生活等這個一大看點，而又不需要邊看邊思考，最適合懶洋洋待在家煲劇！這次來到第四季，與上季並沒有太多的延續，以美籍華裔千金Dorothy Wang為主線，描述她來到New York後與其他幾位主角的故事，其他登場人物包括香港富豪Stephen Hung與他的老婆Deborah、香港知名時裝造型師Tina Leung、珠寶設計師Lynn Ban、還有企業家Richard Chang和他的女朋友Vika Abbyaeva，到底他們會產生甚麼樣的火花？

整部劇的時尚靚衫是重中之中，要窺探名媛富豪的奢華日常，就由這裏開始！作為金鷹國際集團董事長王恆的千金Dorothy Wang，於第一集已經出現多個Hermes包包，她也常常受邀參加派對與時尚活動，她的穿搭風格多元化，常以鮮豔色系為主打，整體造型都散發著女王氣勢，是不折不扣的奢華富二代！

說到時尚，當然少不了香港知名時裝造型師Tina Leung，也是一名KOL。她幾年前從香港搬到紐約發展時尚事業，一直為自己熱愛的時裝打拼、曾為《Sex and the City》擔任造型團隊，更被選為全球最佳30位造型師，大型時裝秀都少不了她的影子，在Tina身上可以學到很多穿搭技巧、不乏當季流行的元素，配襯得宜，也不會過份用力，她也與設計師Phillip Lim等人關係友好，事事親力親為，展露比較真實的一面，所以全劇我最喜歡的就是她！

另一位造型和外貌都非常搶鏡的、正是Richard Chang的模特兒女朋友Vika Abbyaeva，天生衣架子還有姣好的身材和美貌，幾乎能駕馭各種造型。在節目中她穿得比較平實，簡約俐落的單品反而更添個性，時尚感滿分。

最後又怎少得了香港富商Stephen Hung洪永時與其妻子Deborah？你不難在他們身上找到各種浮誇元素，七彩Highlight 的髮型、各種印花、寶石上衣和外套……每次出現都會成為全場焦點，其中一集講述洪永時與Deborah到Graff店內購買結婚十周年的周年禮物，幾十卡的鑽戒閃閃發亮、更獲得品牌的北美區CEO Marc Hruschka親自招待，如此隆重其事，可見實力非凡呢！