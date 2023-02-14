捕捉2023紐約秋冬時裝週4大亮點！Rodarte的歌德式衣櫥、Collina Strada 的冒險之旅

又來到時裝週盛事的季前啦！這幾天便是2023紐約秋冬時裝週舉行的日子，正如火如荼地展開中，率先就為大家帶來驚喜！久違的熱鬧感覺，還有人頭湧湧的氣氛，充滿活力和生氣，街頭上滿佈時尚穿搭的紅人博主，展現不同造型，而且許多品牌都為大家帶來耳目一新的形象，就讓我們一起發掘當中的亮點吧！

亮點之一： Collina Strada

紐約時尚品牌 Collina Strada這次Show的主題是 "Please Don’t Eat My Friends” ，以環保概念貫穿、運用上永續的物料製作，傳遞出「地球上的每一個生物都連結在一起」的概念，也許靈感來源有點來自電影Avatar，也用大量動物去呈現整個系列，將秀場模特兒變身成蜥蜴、青蛙、狗狗……而其中最為人所道的，便是邀請了患有腦癱的跨性別模特 Aaron Rose Philip為其走秀，創意總監Hillary Taymour在最後更戴著精靈耳朵現身謝幕，讓我們親眼目睹了一場奇幻冒險之旅。

亮點之二： Proenza Schouler

讓人萬分期待的 Proenza Schouler，一開幕便由知名女演員兼品牌Muse Chloë Sevigny 朗讀一段讀白，她身穿俐落黑西裝與一條經典剪裁皮裙，為大家展開神秘感滿分的序幕，在燈光與幻影之間，投射出模特兒在後台等待的身影，朦朧迷離地展開夢幻的剪影時刻。Proenza Schouler在紐約迎來第20個年頭，這次選擇回歸本質，將衣服設計融入生活之中，為在不同階段成長的女性換上最切合的造型。系列中設計師用上多種不同面料、將流蘇與印花細所內斂地藏在服裝內，在行走之間展現女性婀娜姿態，透視出深層次的視覺美學，如詩如畫。

亮點之三： Area

要說到最具話題性的，非Area莫屬！作為紐約新生代時尚品牌Area，為大家帶來了異樣的系列，從「水果」邀請函開始，便引起十足話題性！品牌設計師Piotrek Panszczyk以水果為主題，呈現衣服狀態之餘也帶出背後隱藏的含意：

「水果可以代表新鮮，是新的事物、新的開始，但當它開始腐爛時，它便與死亡相聯繫。」

亮點之四： Rodarte

有看過《Wednesday》的朋友應該會有一陣熟悉的感覺吧！由Rodarte悉心打造的歌德式衣櫥、於紐約威廉斯堡儲蓄銀行大樓登場，睽違兩季後，他們以銀色夜宴再度回歸紐約時裝周，模特兒以全黑身影搖曳而出、塑造出暗黑又夢幻的風格，材料方面用上大量蕾絲、亮片、刺繡、花等元素……引領觀眾進入品牌的暗夜視境，驚艷無比。