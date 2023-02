捕捉2023紐約秋冬時裝週4大亮點！Rodarte的歌德式衣櫥、Collina Strada 的冒險之旅

紐約時尚品牌 Collina Strada這次Show的主題是 "Please Don’t Eat My Friends” ,以環保概念貫穿、運用上永續的物料製作,傳遞出「地球上的每一個生物都連結在一起」的概念,也許靈感來源有點來自電影Avatar,也用大量動物去呈現整個系列,將秀場模特兒變身成蜥蜴、青蛙、狗狗……而其中最為人所道的,便是邀請了患有腦癱的跨性別模特 Aaron Rose Philip為其走秀,創意總監Hillary Taymour在最後更戴著精靈耳朵現身謝幕,讓我們親眼目睹了一場奇幻冒險之旅。

