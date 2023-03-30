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30/03/2023

Let’s dress up for workout：推介4款女性運動服裝品牌，讓你美美的做運動！

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　即將踏入夏季，大家都趕著鍛鍊好身型、可以盡情展示！愈來愈多女生踏進健身房、做瑜珈、學跳舞等，穿運動服的機會也就大大增加了，實在欣賞勇敢爭取自己身材與健康的女性，所以找來了幾個2023最值得入手得時尚運動服品牌，好讓大家穿上美美得運動服時，心情也變得愉快起來，就當作是給自己的鼓勵吧！

 

#1 Wiskii Active

 

　　最近讓我非常著迷的一個絕美運動瑜珈品牌，是來自英國的Wiskii Yoga！我是在Instagram發現的，發現所有款式都非常時尚，並加入不少細節，讓人覺得是獨一無二的套裝！而且他們用的物料上乘，美觀與功能性兼具，據說每個版型製造出來後最少要試4次、以確保舒適度，務求適合各種體型的女生！相信每一位女性穿上 Wiskii Active 的運動服飾，都能展現無法抵擋的自信魅力。

 

 

 

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