低調奢華之選：歷經兩百年的經典，細說Goyard的品牌故事！

近這兩年，不論是走到街上、去到機場、外遊旅行時都不難發現Goyard手袋的蹤影，它的普及程度滿佈大街小巷，尤其亞洲地區，幾乎都能看見大大小小Size不一的包款，那標誌性的經典圖案，彷彿已虜獲大眾的心，讓人如此著迷，到底這個品牌背後的故事會是甚麼呢？

低調卻奢華的品牌Goyard，從不找代言人、也不會在社交媒體上發起行銷攻勢，只是默默專注在工匠精神和技藝之中，把品牌傳承下去。作為貴族行李箱始祖，品牌歷史要追朔至 1792 年，由設計師 Pierre-François Martin所創立，以「Maison Martin」為名，為歐洲王室、貴族和上流社會打造實用與美觀兼具的客製化行李箱，還包括一些傢俱、精緻藝術包裝相關之商品等，是那個年代高級社會地位的象徵，據說拿破崙三世一生只用這品牌的旅行箱，溫莎公爵與公爵夫人也是品牌粉絲之一。在1845年，這個家族雇用了 François Goyard 作為學徒，後來正式接手公司並更將品牌改名為 La Maison Goyard，數數手指、創立至今已有將近逾兩百多年的歷史。

作為品牌最大的特色，不得不提Goyard極具辨識度的經典圖案與當下的「logo」回潮，起初看可能會覺得沒甚麼特別，但卻非常耐看，大概經典就是這種感覺。Goyard標誌性的Y字Monogram圖形設計，設計概念源自後印象主義畫派的點彩畫法，由家族第二代傳人Edmond Goyard於19世紀末首創，一直沿襲至今。據說要完成一塊80×80的面料，需要工匠專注地繪製4個多小時，所花費的功夫可真不小。來看看Goyard當年的客戶都有誰……在巴黎旗艦店內的一隻古董檔案櫃內，你能看見的名字包括畫家畢卡索、探險家Jacques Cartier、印度卡普爾塔拉王公、菲亞特汽車創始家族the Agnellis、美國洛克菲勒家族、俄羅斯沙皇羅曼諾夫家族阿迦汗公主、Karl Lagerfeld等….可見品牌的奢侈品地位和權威性。