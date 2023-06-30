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30/06/2023

Functional and fashionable！5個必入手的時尚小背包，為整體造型打造隨性優雅感

#Chanel #Fashion News #Prada #Celine #Fashion #fashion style #小背包
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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

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    逢周二更新

　　最近不知道怎麼回事，迷上了小背包。一個兼具時尚和實用性的背包，不僅能打造悠閒的造型，也方便在郊遊或旅行時攜帶，實用性高之餘，還能點綴整體造型，讓人愛不釋手！隨著多個時尚品牌陸續推出不同款式的背包，以下為大家精選了5個必入手的時尚品牌，相信你一定能找到心中所愛。


#1 Prada Re-Nylon Backpack

 


　　自從旅行時經過專門店看到這款背包後，就覺得非常吸引人！它採用從海洋回收的塑料材料製成的「再生尼龍」，看似平凡卻非常輕巧，再加上金屬小細節，兼具功能性和時尚魅力。此外，小背包綴以Saffiano 皮革細節和三角標誌鐵牌，而可調校的肩帶和揭蓋搭扣的設計十分人性化，最小的尺寸是筆者旅行的必備！

 

#2 Mini Dior Backpack/ Dior Rider Backpack


　　優雅的你，筆者推薦Dior的兩款 Mini Dior Backpack！背包以菱格和 Dior Oblique 圖案等品牌元素為設計，並搭配極具標誌性的復古金屬「CD」點綴。而這些小巧又可愛的背包既簡單又時尚，不管是皮革款，還是布質款式，都各具特色，非常適合女性搭配牛仔褲、毛衣或長裙，即使是休閒的假日也不失優雅。

 



#3 Louis Vuitton Montsouris Backpack


　　Louis Vuitton 2021 夏季系列的迷你背包，是一個不太多人發現的小寶物！品牌重新演繹1994年經典的 Montsouris 背包，採用近期大熱的 Monogram Empreinte 壓花皮革作為設計細節，重現經典；再加上復古的金色搭扣和拉鏈外袋，低調奢華，讓手雙手完全解放，絕對是時尚愛好者必入手之選！

 



#4 Celine Mini Backpack Folco

 
　　另一個經典之作！Celine這款背包採用了經典的 Monogram 圖騰，配以小牛皮飾邊和金色扭扣，散發出具復古氣息的質感，而Mini Size 更是小巧精緻，適合喜愛歷久不衰時尚的女性，經典之餘，更添可愛感！

 


#5 Chanel Duma Backpack

 

　　Chanel Duma Backpack 絕對是一包難求的經典！2022 和 2023 年共推出兩個版本，標誌性的 CC Logo 令人一見傾心，金屬皮革塑帶再加上經典菱格皮紋，絕對是百年不敗的款式，好看又保值！Small Size 自然是筆者的最愛，看到必入手！

 

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