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25/08/2023

火熱手袋推介2023：CHANEL 31 Bag 強勢回歸！Blackpink Rosé 搶先揹YSL

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　已經好久沒有逛街了，最近與一眾姐妹下午茶的時候，聊到最近必入手的手袋，大家都熱烈討論起來，喝完茶後更立即起行，瘋狂購物後，每人都是收穫滿滿。到底2023女生都買甚麼名牌包包？哪個名牌包款式又是大家最喜歡的熱爆款？不知道我們討論的會否是你心中所想，立即看看以下幾個品牌的手袋，為自己挑選心目中的夢幻精品包吧！近年，大多名牌包包價格每季都幾乎在漲價，想擁有經典款式絕對要早買早享受！

 

#1 Loewe Loewe puzzle fold bag

 

　　實用性的手袋終於在本季回歸！變身為 Tote Bag 的 Puzzle Fold 引起了不少呼聲，Loewe 將 Puzzle 結合 Origami 手袋，以獨特的幾何結構、俐落線條，化身成可摺疊的手提包，表面是光滑的 Nappa 皮革、加上燙金的標誌，配合帶有建築的線條美學，給人一種隨性的感覺。這個 Puzzle Fold Bag 備有兩個尺寸，建議嬌小的女生可以選擇迷你尺寸，而且顏色選擇豐富，實用主義者必須入手！

 

 

#2 SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bag

 

　　說來慚愧，沒怎麼留意這個品牌的我，在朋友們大力推介下，才知道這知手袋的存在。由全球品牌代言人 Rosé 的親身示範，更為這款SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bag 進行了加持，瞬即在時尚圈中引起超高討論度。此款手袋為什麼會取名為 LE 5 À 7？原來是源自法文的CINQ À SEPT ，即 Happy Hour 的意思，帶有成為各個聚會場合的最佳配搭品的深意。這款手袋容量也不少，設計非常簡約，除了經典的黑色，最近更出了多款新色，配合喜歡不同造型的你。

 

 

#3 Chanel 31 Bag

 

　　不少身邊的朋友都走來問我，到底買不買到 Chanel 31 Bag，就知道它的火熱程度！CHANEL 31在毫無預警下強勢回歸，一度成為時尚迷焦點話題，出自傳奇設計師Karl Lagerfeld之手，曾經在2018/19的秋冬季亮相，「31」的由來是從Coco Chanel女士的住所及工作室—康朋街31號為作創作靈感，別具意義，在時尚界的地位一直無人能及。這款帶有復古感覺的經典手袋，可單肩背負，功能性強大，既隨性又時尚。

 

 

#4 Loro piana Extra Pocket

 

　　說到一袋難求，最近這年非 Loro piana莫屬，至於原因是什麼，我是到現在也不能理解，可能與近年興起低調奢華的 Old money aesthetic 帶有一點關係吧，這款包包的外型極為低調，沒有任何的Logo，可以做手提包、也可以斜背，更推出不同皮革，適合喜歡低調的你，但最近香港專門店都買不到，可以試試去旅行時碰碰運氣吧。



 

 

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