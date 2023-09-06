「廢土風」席捲時尚圈！從《瘋狂麥斯：憤怒道》到《沙丘》，究竟走破敗、狂烈的「末日裝束」有何吸引？

說到最近的時尚關鍵字，非「廢土風」莫屬！從電影與電子遊戲中衍生的概念，呈現著一種破舊、頹廢的審美世界觀、包含末日及科技元素，正好為這個流行風格進行定義，更是末日下一種反烏托邦的狀態。完美的示範有 BLACKPINK、Aespa 等韓國女團；史詩級科幻電影《沙丘》的每個造型更是讓人嘆為觀止；少不了的當然還有經典電影《瘋狂麥斯：憤怒道》都能看見其身影，到底這種風格是甚麼？又是如何誕生並包含哪些元素？

末日「廢土風」，受到 1960 至 1970 年間新浪潮科幻運動影響，可以說是廢土龐克（Wasteland Punk）的概念延伸，藉此展現一個文明倒退甚至接近消亡的世界，帶著「末日」的意味，靈感也來自《新約聖經》最後一章啓示錄，講述末日審判後，人們經歷巨大災難及科技過度發展，經濟狀況窮困潦倒，是某種程度的抵抗。

「廢土風」既然成為末日下一種反烏托邦的風格，所呈現出來的美學離不開頹廢、破敗、狂烈，以營造一種支離破碎的殘廢美感，所以衣服上會用上大地軍色，並且加入大量拼接、不對稱，工裝質地，使人聯想到一望無際的荒漠及飛土，並且融入其中。品牌 DEMOBAZA可謂最佳代表，由來自東歐保加利亞的Demo 和 Tono 兩位設計師於 2007 年創立，在一夕間爆紅，絕對讓時尚產業掀起一場轟烈的革命。他們擅以做舊、重組及破壞等設計元素，來營造服飾輪廓與層次感，從長袍到大衣、面罩到頭巾都極具標誌性。除此之外，Balenciaga 在2023春夏系列也推出這種風格，以延續末日氛圍，模特兒們在泥濘中行走，完美地呈現這種氛圍。Blumarine 2023 秋冬系列也選擇在一片貧瘠的石質土地上舉辦時裝秀，突破創新，將「廢土風」完美注入其系列當中，演繹各自的廢土美學。你又會喜歡這種「末日裝束」嗎？