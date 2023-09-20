懷孕也能穿得美美的！孕媽媽推介4個時尚品牌，舒適、大方又得體！

是的，就快成為人母的我，踏入懷孕的最後直路，心情既緊張又興奮！回顧過去9個月，除了健康、生活習慣及飲食上要注意以外，相信各位媽媽最關心的，便是懷孕後的日常穿搭。因為身形的改變，每位懷孕女性至少都會添購一部分特定的衣物，讓無論在家中或外出的自己，都能保持舒適、自在、無負擔的狀態。整個孕期當中，我大約只添置了十多件外出的衣服，還有幾套家居服，市面上有些專門設計孕婦裝的服飾品牌，也有些是開設了Maternity collection的，選擇並沒有太多，這次就和大家分享一些既舒服又好看的品牌，讓各位懷孕的女生也能當個漂亮的準媽媽！

要選擇孕婦裝，開初幾個月還可以選擇漂亮好看的款式，因為身體尚算輕鬆，而且還能活動自如，去到懷孕後期，因賀爾蒙的變化，會使肌膚變得敏感，就連平常舒適的質料也會感到刺癢，香港這個夏天炎熱非常，我基本上是放棄了造型，又換過一批衣服，只選擇彈性佳、可調整腰圍的款式，也要留意是否有哺乳口的設計，好讓產後也能繼續穿著，以下是幾個性價比高又陪伴我整個孕期的服裝品牌，大家可以參考看看，並依照不同懷孕階段的需求添購。

1/ Uniqlo 孕婦系列

懷孕前6個月，我都是穿Uniqlo的！說到舒適、高cp值的品牌，就絕對非它莫屬！早期可以買它們家的連身裙，後期則可以入手專為孕媽們推出親膚又兼具功能性的孕婦裝，設計都是偏簡潔、俐落，讓你穿得優雅又自在，就連內衣褲也是不錯的選擇呢，因為體型不斷改變，也需要作出更換。它們的品質穩定、價格親民，有些甚至是孕期完結後也能穿回，十分划算。

2/ H&M孕婦裝

想不到H&M孕婦裝挺多選擇的，它們以設計感和平價價格而聞名，是懷孕早期的最佳選擇！它們最大的好處就是款式眾多，如果想外出工作或約會、旅遊等通通都適合，對於喜愛流行元素，算是不錯的選擇！但到了孕晚期就未必太適合，始終質料上未算最舒適，大家不妨親自到門店試試看。

3/ MAMAMIA孕婦裝

這個來自台灣的購物網站，拯救了懷孕後期的我，因為肚子愈來愈大，它們嚴選韓國熱門的休閒、淑女孕婦風格款式，優雅又好看，哺乳裝/家居服的選擇也很多，價格也非常親民、而且試了這麼多家，它們的質地算是最親膚，穿到孕期結束都沒問題！

4/ Nothing fits but

大概是我最喜歡的孕婦品牌，它的價格算是中上，是來自韓國的品牌，款式都很夢幻，而且十分時尚，整個孕期要出席宴會或活動，我都會選擇 Nothing fits but的連身裙，大方得體，也讓孕媽媽充滿自信，大家一定要入手！