新手媽媽該如何為寶寶選衣服？5大初生嬰兒時尚服裝品牌推介：靈動剪裁、有機紡織認證，CP值高！

最近文章更新得很慢，原因是小生命在上星期誕生了，那份喜悅的感覺至今仍歷歷在目，日常生活變得忙碌起來，現在正在坐月中，難得抽出一點時間，寫寫東西。今次，想跟大家分享幾個初生嬰兒的時尚服裝品牌，好穿又不貴，就算可以穿著的時間不多，也值回票價！

自從有了小寶寶後，恨不得將一切最好的都給他！但明明知道許多服裝買回來只能穿幾個月，市場上的嬰兒用品琳瑯滿目，新手媽媽們到底應該怎樣挑選？初期0–3m的寶實最適合就是蝴蝶衣、連身包屁衣等，希望在這裹整理幾個實用又好穿的嬰兒服飾品牌，讓大家收藏起來！

Next Fashion

作為英國的一家跨國服裝銷售企業，具備齊全的嬰兒服裝，如連身睡衣 · 連身衣、背心、外套和夾克等，款式多樣，絕對能找到心水款式，而且質地也算很好，媽媽們只需在網上選購，數天後即可送達，方便又快捷。

Uniqlo Baby

Uniqlo 絕對是價廉物美的最佳選擇，對於只能穿幾個月的初生嬰兒服飾，無論是質地、剪裁、款式，總能找到心水，雖然撞款的機會很高，但基本上初生嬰兒都只會留在家中，所以絕對不是一個問題。

Petit Bateau

這個是來自法國的國民童裝品牌，創辦於1893年，我們家的小天使幾乎每天都穿著他的底衫，因為最貼近皮膚，所以就選擇好一點的，質地柔軟又舒服，靈動的剪裁及經典設計，絕對值得投資！

Jamie Kay

再來是紐西蘭品牌Jamie Kay，品牌於 2013 年創立，用上高品質的布料，打造孩子的衣物穿搭時尚。最喜歡他們的色調柔和，從毯子、亞麻布、有機棉到美利奴羊毛的作品，均在紐西蘭設計，並經由印度與中國的團隊製作而成，通過 GOTS 有機棉與 Oeko 的紡織品認證。它的色調與精緻質感都給人一種高雅的感覺，是另類的最佳選擇。

Atelier Choux

儘管市面上有眾多童裝品牌，但Atelier Choux總能吸引你的眼球，在市場上一枝獨秀，這個來自法國的品牌，創立於2016年，專門為3歲以下的嬰幼童打造獨特的高品質產品。 每件都像是藝術品，讓媽媽們都愛不釋手，100%法國製造，採用GOTS的認證有機棉及水性油墨，確保嬰兒的安全。