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09/11/2023

名牌手袋 | 5款秋冬必備Maillard Style手袋！Hermes、LV、Celine、Prada、FENDI熱選，沉穩中不失高雅

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

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    逢周二更新

　　天氣漸轉，不經不覺又踏入秋冬，時尚界已揮別多巴胺穿搭，四周充斥著一片大地色系，這股風潮正是美拉德風格（Maillard Style）！簡單來說就是以紅棕、奶茶、咖啡或不同深淺的咖色系所構成，從伸展台到IG版面，不少名人明星KOL都換上各式各樣的美拉德單品，這種沉穩內斂又不失高雅的風格，備受矚目，教人躍躍欲試！

 

　　以下為大家蒐集幾款「美拉德色系」包款，從甜美焦糖、摩登咖啡色、到優雅酒紅都非常吸引，不僅適合秋冬季節、特更顯高級成熟感，實用性也很高，本季除了一般的皮革材質外，還有不少用上麂皮材質，溫暖得來又充滿季節感，很合時宜呢！

 

 

1／Hermès Birkin Sellier Anate

 

　　這款Hermès愛馬仕經典的柏金包，材質是小牛皮，深巧克力棕色加上時髦流蘇，完全地呈現今季美拉德風格的特色，拿著時隨著手提擺動搖曳、盡顯優雅與活力，配上深淺色系服裝都十分適合。

 

 

2／Louis Vuitton GO-14

 

　　GO-14手袋系列是Nicolas Ghesquière加入Louis Vuitton所設計的第一款手袋，這顆大方又高貴迷人的絎縫小羊皮手袋，在2023年強勢回歸，具層次感的啡色，加上極致柔軟的菱格紋絎縫搭配覆蓋縫法（overstitching），呈現出飽滿厚度，將紋理的細膩精緻展露無遺，突顯設計心思，適合優雅的你。

 

 

3／Celine Ava Triomphe

 

　　這款極為火紅的腋下包，踏入秋冬後，棕色系變得更為熱賣！它以皮革翻蓋設計揉合率性洗鍊的圓弧流線包型，線條俐落，而且容量充足，最適合日常穿搭！

 

 

4／FENDI Origami

 

　　據著大包回歸，FENDI Origami 正是秋冬話題包款！溫柔的咖啡色擄獲不少時尚迷的心，設計讓大家可以在水桶包和托特包之間自由轉換、扣起時還會變成幾何花朵形狀的立體桶形包身，非常實用，也是媽媽袋之選！

 

 

5／Prada Arqué

 

　　特別鍾情半月包的你，也可以選擇 Prada的干邑色 Arqué包款，非常簡約的包身曲線、充斥幾何美學與平衡，柔軟的小牛皮材質，展現奢華格調。

 

 

 

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