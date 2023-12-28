極簡主義的藝術：以最簡單的裝扮，穿出永不過時的氣質

幾乎都忘記了簡約的時尚有多美好，在十多年前還在讀書的自己，就已經開始寫有關時裝的Blog，那時都很喜歡一些經典又不易過時的單品，像是little black dress、牛津鞋、白Tee、白襯衫等等，只需一件便可以襯出多個造型！但不知怎的，經過十多年間時尚的轉變，衣櫥也變得愈來愈花巧，幾乎都忘記初衷，更別說要實現膠囊衣櫥了。看到堆積如山的衣物，總是很想清理一下，剛巧2024春夏時尚界都在瘋行「極簡」主義、Quiet Luxury，這股經典簡約風經過潮流更迭後，終於再度回歸，讓我們一起發掘當中的細節。

說到經典極簡風，可以追溯到90年代，那時人們奉行 Less is More 的態度，襯衫、牛仔褲、長洋裝等大行其道，要說到最具代表性的時尚女神，非Carolyn Bessette-Kennedy 莫屬。她隨性又優雅的風格，奠定了在時尚界極簡主義的象徵地位，本來一件平凡的衣服，經過她的配搭後，總能昇華到另一境界，更掀起了細肩帶緞面洋裝的熱潮，小黑裙配上歌劇手套也是她的傑作，突顯出高貴氣質。

在 2024 春夏系列當中，各個品牌的大秀都換上新氣象，不論是 Gucci、Helmut Lang、The Row、 Acne Studios……都一再向我們傳遞一個重大資訊：時尚界將回歸到基本，例如 Acne Studios 推出了背心和長裙，將 90 年代基礎的黑白色調做出一點變化，搭配閃亮的露趾高跟鞋和墨鏡；而 16Arlington 則推出低胸細肩帶洋裝，尤其是The Row，都差點忘記自己有多喜歡這個品牌，總是低調而不過度宣傳，散佈著慵懶又充滿詩意的氛圍，它所提供的隨性輕鬆本身就是門藝術，更加證明了最簡單的裝扮，已能映襯內斂而高級的氣質。永不過時。