極簡主義的藝術：以最簡單的裝扮，穿出永不過時的氣質

說到經典極簡風,可以追溯到90年代,那時人們奉行 Less is More 的態度,襯衫、牛仔褲、長洋裝等大行其道,要說到最具代表性的時尚女神,非Carolyn Bessette-Kennedy 莫屬。她隨性又優雅的風格,奠定了在時尚界極簡主義的象徵地位,本來一件平凡的衣服,經過她的配搭後,總能昇華到另一境界,更掀起了細肩帶緞面洋裝的熱潮,小黑裙配上歌劇手套也是她的傑作,突顯出高貴氣質。

