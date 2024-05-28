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28/05/2024

2024春夏手袋趨勢：從大型手袋到手拿包，4大包款讓你輕鬆演繹「人用袋」，散發瀟灑隨性！

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　正在煩惱今個春夏該入手甚麼手袋？想繼續尋求經典，還是要引人注目？在2024年春夏系列中，洋溢著一片已故女星Jane Birkin過去的「拿包美學」，慵懶、鬆散、漫不經意，總是演繹著「人用袋」、而不是「袋支配人」的美學。這季也像去年一樣，似乎不再盲目追逐小廢包，一切都反樸歸真，立即為大家帶來2024年春季的4大包款趨勢！

 

1/ 巨大型手袋

 

　　雖說大包在去年已開始流行，但對於身型嬌小的亞洲女性，也確實非常考驗配襯的功力，本人也不是大包的粉絲，實在不喜歡沉甸甸的袋……但今年bigger and better繼續大行其道，回歸極簡、隨性、鬆弛垂墜等元素，像是Prada、Miu Miu的Tote Bag、Coach、Roberto Cavalli都紛紛推出簡約又實用的超大手袋，去滿足一切日常生活所需，容量取勝！用起來更舒適、也更能展現個人風格。

 

 

2/ 枕頭手拿包

 

　　既然說到反樸歸真，就不得不提今年我最愛的枕頭手拿包，在各大時裝秀場中都不難發現它們的影子，比如Staud、Marni、Dries Van Noten、Acne Studios、The Row……幾乎與衣服融為一體，用上不同材質製作，看起來都很舒適，模特兒們的演釋方式是將它們拿在手裡或夾在臂彎裡，呈現一種鬆軟的狀態，顯得非常瀟灑隨性！

 

 

3/ 透明包

 

　　記得今年在社交媒體上看到不少有趣的透明包，像是Valentino、Chanel、Saint Laurent都推出精緻好看的透明包，充分實現“What’s In My Bag”的時尚潮流，會用這些手袋的人必然都具備獨特個性，也可以為整體造型加添一點玩味！

 

 

4/ 工裝包

 

　　自從Balenciaga的工裝包掀起一陣狂潮後，Fendi、Baggu也不難發現多了許多工裝包的款式，Simone Rocha也加入一併推動這個熱潮，而且非常經典，每個小隔層都可放置不同物品，小巧玲瓏，大概適合喜歡整齊的人，在2024春夏再度引起極大討論度。

 

 

 

 

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