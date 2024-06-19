Jacquemus 15週年大秀兩大看點！Jennie壓軸出場、於意大利私人別墅進行！全新系列簡約優雅又調皮活潑

說到最喜愛設計師品牌，近年非Jacquemus 莫屬。這個法國品牌不只意念創新，也時常回歸簡樸自然，走遍漫山田野、帶我們遊歷海峽豔陽，給人一種舒適自在的感覺。品牌今年踏入15週年，Simon Porte Jacquemus在義大利卡布里島（Carpi）舉行秋冬大秀，每個細節都精彩絕倫，不容錯過，絕對會成為時尚史上美好的回憶片段。

第一大看點：秀場選址

首先，這個系列名為「La Casa」，而舉辦大秀的選址就在Casa Malaparte別墅。這座建築並不對大眾開放，卻吸引不少雅士名流拜訪，據說因為Jacquemus把一張Karl lagerfeld為別墅攝影的照片繡在衣服上，剛巧被Malaparte家族負責人留意到，才促成這次合作；而在這裏辦秀，也是Jacquemus最初的夢想。不只如此，這次的Show還向60年代的電影《Le Mépris》「輕蔑」致敬，由紅極一時的法國女星碧姬芭杜主演，典型的金髮女神是靈魂象徵，在階梯上緩緩行走，另一方面也呈現出Carpi島嶼風光，當中的服裝造型深深吸引到Simon，才激發起他創立Jacquemus這個品牌。

第二大看點：Jennie為Jacquemus獻上伸展台處女秀

此外，另一大看點當然是話題女王Jennie為Jacquemus獻上伸展台處女秀！Jennie和Simon Porte Jacquemus是多年的好友。以往，Jennie也經常出席並參加品牌的時裝秀，這次看得出她費心練習，為的是呈現最好的一面，令所有粉絲又驚又喜！Jacquemus為她搭配了一件露背洋裝，與動物紋的高跟鞋，簡潔高雅、讓Jennie以最佳姿態成為本季壓軸。從髮型、眼神到走路姿態，都非常唯美，不負眾望！

這次系列加入非常多50、60年代的時尚細節，比如搶眼的斑馬紋、水手條紋、方頭平底鞋等，喚起十家對50年代奢華度假風的記憶，寬版Capri pants則是把七分褲款的經典再次呈現，給人一種慵懶感，也滲入度假的熱情，儘管非常簡潔，卻讓人一見難忘。Simon Porte Jacquemus就是有這種魔力，善於締造簡約優雅的風格，卻始終帶點調皮活潑，讓人不禁讚嘆他所營造出來的美好生活狀態，你會看得非常治癒，說Jacquemus是這年代最重要的設計師之一也不為過。