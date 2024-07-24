《玫瑰的故事》：從活力青春Look到職場輕孰風，盤點劉亦菲的時尚造型！

最近看了最近非常火熱的陸劇《玫瑰的故事》，電視劇改編自作家亦舒的同名長篇小說。故事開端非常精彩，中間婚後的生活也是一大看點，讓人看得咬牙切齒，隨後的劇情但之後反而有點冗長。可最大的看點一定是劉亦菲，演活了現代女性追求自我的形象，劇中的造型也非常百變，讓人看得目不轉睛。故事背景是千禧年，在不同時期換上各種造型，從衣服到包包都很吸睛，應該是我看過最時尚的陸劇，一起來分析一下吧！

劇中的女主角黃亦玫（劉亦菲飾）出生於書香門第，父母是大學教授，學生時期的她，穿搭上充滿 色彩繽紛的衣著、散發活潑少女情懷，這時期的黃亦玫多以牛仔單品、格子襯衫、草莓圓點印花裙示人，展現無限青春活力，特別喜歡她在家那兩套飽和度高且明亮的黃色上衣和褲子，顯得非常隨性。

在實習時期，也是我最喜歡的階段，不只穿著優雅幹練、當中更混入一點年輕叛逆的元素，時而穿上優雅連身洋裝，拿的是Valextra包包；時而穿上西裝外套、襯衫，是短小的版型和帶有公主氣質的泡泡袖設計，不僅展現黃亦玫的品味，也悄悄透出一點氣場。最喜歡那條黃色的晚裝，既獨特又展現佻皮的個性，讓人一見難忘。

之後黃亦玫步入婚姻，懷有身孕，這個時期的穿搭立即變得暗淡無光，離婚後才再次讓大家亮起了雙眼，變回更精緻內斂，記得有一幕是穿著黑白套裝帶上安全帽，有一種能掀起風潮的感覺。然後拿的包包更是養眼，如LV、TOM FORD Palmellato肩背包、法國品牌Polène……色彩上也以沉穩的大地色為主，顯示由少女到成熟女性心境上的轉變。《玫瑰的故事》最初改編是由張曼玉、周潤發的電影版，好像會更吸引，建議大家都看看呀！