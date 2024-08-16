Fashion
時裝延想
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

16/08/2024

人氣韓國小眾品牌 Emis：Jisoo、韓韶禧、孔孝真、宋慧喬都愛！推介三件大熱單品

#韓國小眾品牌 #Emis #小眾品牌 #Fashion News
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　最近發現漂亮的50+姐姐朋友比自己還跟得上潮流，一身Oversize牛仔外套，再配頂Emis Cap帽，整個造型充滿個人風格，十分型格！在社交平台上，可以看見不少人，甚至明星都配戴這個品牌的單品，但直到最近才有被燒著的衝動。對於韓國潮牌，向來是沒太大感覺，但當開始了解後，卻深深被吸引，幸好香港上月開了Pop Up Store，便趁此去看看！

 

 

　　這個韓國小眾品牌「emis」於2017年成立，本來只有當地人才知道，但實在有太多頂流韓國明星追捧，包括Jisoo、韓韶禧、孔孝真、宋慧喬都是真實用家！機場時尚也不難看到它的蹤影……從成立至今不過才短短7年，便吸引了鋪天蓋地的粉絲和追隨者。這個品牌以Y2K風格融入復古設計，名稱「EMIS」的長寫是「Every Moment Is Special」，意思是生活日常每一個時刻都是特別。品牌主打年輕、時尚、前衛的設計概念，把日常生活融入每一個特別時刻，既慵懶又型格的風格，可日常、可街頭，加上精湛的製作工藝，獲得了不少關注，打造出獨一無二的時尚風格。

 

 

　　Emis作為韓風中最耀眼的新星，其中不得不提就是棒球帽！這個韓星私服必戴的「神帽」，據說許多大熱款式長期都搶購一空！它的的Logo設計簡約，運用不同色彩、材質搭配出多變風格，在韓星IG中出鏡率極高！排名第二的要數到帆布袋，帶著有份獨特的慵懶感，就連金高銀、Irene Kim、BoA等韓星們都愛不釋手，是最佳的日常私服！最讓人驚喜的是，它的價位非常親民，寫完這篇之後，已經完全被燒到，好想立即去大手入貨！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多時裝延想文章
You May Also Like
#韓國小眾品牌 #Emis #小眾品牌 #Fashion News
More on Fashion

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk