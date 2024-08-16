人氣韓國小眾品牌 Emis：Jisoo、韓韶禧、孔孝真、宋慧喬都愛！推介三件大熱單品

最近發現漂亮的50+姐姐朋友比自己還跟得上潮流，一身Oversize牛仔外套，再配頂Emis Cap帽，整個造型充滿個人風格，十分型格！在社交平台上，可以看見不少人，甚至明星都配戴這個品牌的單品，但直到最近才有被燒著的衝動。對於韓國潮牌，向來是沒太大感覺，但當開始了解後，卻深深被吸引，幸好香港上月開了Pop Up Store，便趁此去看看！

這個韓國小眾品牌「emis」於2017年成立，本來只有當地人才知道，但實在有太多頂流韓國明星追捧，包括Jisoo、韓韶禧、孔孝真、宋慧喬都是真實用家！機場時尚也不難看到它的蹤影……從成立至今不過才短短7年，便吸引了鋪天蓋地的粉絲和追隨者。這個品牌以Y2K風格融入復古設計，名稱「EMIS」的長寫是「Every Moment Is Special」，意思是生活日常每一個時刻都是特別。品牌主打年輕、時尚、前衛的設計概念，把日常生活融入每一個特別時刻，既慵懶又型格的風格，可日常、可街頭，加上精湛的製作工藝，獲得了不少關注，打造出獨一無二的時尚風格。

Emis作為韓風中最耀眼的新星，其中不得不提就是棒球帽！這個韓星私服必戴的「神帽」，據說許多大熱款式長期都搶購一空！它的的Logo設計簡約，運用不同色彩、材質搭配出多變風格，在韓星IG中出鏡率極高！排名第二的要數到帆布袋，帶著有份獨特的慵懶感，就連金高銀、Irene Kim、BoA等韓星們都愛不釋手，是最佳的日常私服！最讓人驚喜的是，它的價位非常親民，寫完這篇之後，已經完全被燒到，好想立即去大手入貨！