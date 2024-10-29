Timeless手袋必入：Goyard低調卻爆紅，剖析值得入手的原因！

最近不知是甚麼原因，瘋狂迷上Goyard這個品牌。可能有點太遲，也可能是當媽後才發覺它的美好。我還記得幾年前覺得它的設計很醜，但自從入手了一個白色Mini Anjou tote bag後，簡直不能自拔，愈看愈喜歡！愛上這個品牌的原因，除了覺得它耐看又美觀外，重點是太實用了！每天要帶小孩去playgroup、晚上進修幼兒教育課程、周末跟小孩去街……統統一個袋就能搞定！然後家中大量的廢包，已成陳列品。

之前已探討過一點關於Goyard的品牌歷史，最近也是愈來愈火紅，尤其在亞洲曝光率大增，而且趨向年輕，它從不高調宣傳，也同樣獲得一眾名人和藝人的青睞，包括David Beckham、Kim Kardashian、泫雅、Jessi、王菲、阿Sa等都是粉絲，經常出現在他們私下穿搭的身影！Goyard的特別之處在於、僅僅將產品作為口碑行銷的唯一行徑，走著「低調小眾」的路線，儘管Goyard品牌如此低調，但在街上的撞袋率也是奇高，但依然不減人們對它的熱愛。最值得一提的是，它標誌性的Y字Monogram圖形設計，是源自後印象主義畫派的點彩畫法，手袋的其中一面就需要工匠專注地繪製4個多小時才能完成，非常花時間，品牌流傳至今，象徵幾代人的努力，更顯珍貴。

另一個值得入手的原因是，它非常難買，記得上個月去大阪旅行時，我想再買多一個顏色的Mini Anjou，走了兩家店，店員說都缺貨，實在讓人非常無言。另一大熱Bohème Hobo也非常搶手，個人認為比較適合高個子的朋友。除此之外，當你用上Goyard的tote bag後，你會驚訝其超輕手感，正是Goyard家族第二代Edmond發明的一種帆布面料，面料的創新、包袋製作和圖案的繪製成為了品牌的核心機密，而在其後被法國商人Jean-Michel Signoles收購後，從本只有黑色，增添了紅橙黃綠藍等顏色、為品牌注入活力。

長達兩百多年的歷史傳承、百年未變的經典圖案，都是品牌無需聲張的寶貴財富，如果你也厭倦了其他大牌廢包，不妨也跟我入咗坑，保證你不會後悔！