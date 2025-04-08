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08/04/2025

Hermès新寵登場：Mini Garden Party與Mini Herbag，3大值得入手的理由！

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  • Nadia Tang

    Nadia Tang

    「一日電影，一日時裝」

    Nadia Tang，自2010年開始，深信美好事物來自「My Unexpected」，

    以文字描述電影與時裝之關係，後成立Wear香港街拍Facebook專頁，

    在街頭發掘充滿個性的人、了解當中故事。2014夏天前往倫敦學習Fashion Marketing，繼續追求時裝夢。

    時裝延想

    逢周二更新

　　各位好久不見！因為之前身體一直抱恙，居然花了個多月才算漸漸好轉，還做了個小手術、現在只能繼續在家好好休養，相信很快會恢復。擱筆這麼久有點不好意思，今天就來看看本年度的手袋熱話，光是看看都開心！

 

　　Hermès近期推出的Mini Garden Party與Mini Herbag，再次掀起時尚圈的搶購風潮，就連修心養性的我也忍不住心動！這兩款小手袋不僅延續了Hermès一貫的低調奢華，還完美迎合了當下Mini Bag的潮流趨勢，讓人忍不住想問：它們到底有何魅力，值得我們掏腰包入手？

 

 

　　Garden Party最初於1920年代推出，靈感來自園藝愛好者的隨身袋，帆布與皮革的拼接設計既輕便又耐用；而Herbag則在1998年面世，作為Kelly袋的輕盈變奏，以可拆卸的帆布袋身與皮革細節展現靈活多變的風格。如今，這兩款經典被縮小成Mini版，注入了當代時尚的輕巧氣息，令人耳目一新。而Mini Garden Party 更是絕版十多年後再度回歸，實在太吸引！

 

　　就算最近總說大袋回歸，本人還是偏愛Mini Bag，尤其Mini Garden Party，以其簡約的矩形輪廓與柔軟皮革，散發出一種不經意的優雅，無論搭配復古牛仔還是飄逸長裙，都能輕鬆駕馭；而Mini Herbag則以俏皮的雙帶設計與可換內袋，增添一絲玩味，讓人想起90年代的輕鬆時尚。Hermes將這兩款小袋的尺寸控制得恰到好處，既能裝下手機、卡包等日常必需品，又不會顯得笨重，完美契合現代女性的快節奏生活。

 

　　還記得1990年的《風月俏佳人》（Pretty Woman）中，Julia Roberts飾演的Vivian手挽小巧手袋漫步比佛利山莊的畫面嗎？那種輕盈又自信的氣質，與Mini Garden Party如出一轍，仿佛是現代版的浪漫重現。而Mini Herbag的靈動設計，則讓人想起1961年《蒂凡尼早餐》（Breakfast at Tiffany’s）裏Audrey Hepburn手持小包、在紐約街頭翩然起舞的身影。這些電影中的經典造型，無不證明小手袋在塑造女性魅力上的無限可能，而Hermes的新作正是這份永恆魅力的當代演繹。

 

 

　　這些小袋不僅是配飾，更是一種生活態度的象徵——輕盈、優雅且獨具個性。你說，這樣的單品，怎能不值得我們珍藏？

 

 

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