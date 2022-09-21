陳子昂觀天地和蘇軾觀廬山：前者是對生命深刻而嚴肅的思考，後者教人觀察事物哲理

常讓我深思的一首唐詩，是陳子昂的《登幽州臺歌》，這首只有22個字的詩句，被編集《唐詩三百首》的蘅塘退士列為「七言古詩」的第一篇。

全詩是：「前不見古人，後不見來者。念天地之悠悠，獨愴然而涕下。」

短短四句，出自肺腑的自然流露，全無斧鑿痕跡。古人，除了指古代的人之外，亦往往有「典範」之意。如白居易詩：「古人唱歌兼唱情，今人唱歌唯唱聲。」就是指兼唱情的古人才是典範。

前不見古人，使人想到典範失傳；後不見來者，也表示對未來沒有了期盼。個人站在古幽州臺上，仰觀茫茫宇宙，俯察熙攘人世，想到悠長天地，而自己的的所思所慮既接不上前人，又連不上來者。於是感傷地流下眼淚。前人有評此詩，說：「胸中自有萬古，眼底更無一人。古今詩人多矣，從未有道及此者。」

有人說，這是詩人懷才不遇之嘆。我認為若只是基於個人身世，不會有這樣對歷史、對天地的感懷。詩人的孤獨感，是對生命深刻而嚴肅的思考。

宋代蘇軾的《題西林壁》，教給我觀察事物的哲理。

全詩是：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」

這首詩寫廬山。山脈是連綿的；山峰是孤立的。因此橫看是山嶺，側看是山峰。遠近高低去看，各有不同樣子。後兩句是哲理所在：身在山中，看到不同面相，那不是廬山真面目；要看到真面目，就要保持一定的距離。

看山如此，看世事也如此。看一家公司，看一個國家，固然有「耳聞不如目睹」的說法，但多角度、全方位的耳聞，往往比「身在此山中」的目睹更全面，和更接近真實。

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。