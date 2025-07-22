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22/07/2025

極簡與質感兼備！法國小眾手袋推薦：親民價入手 POLÈNE 餃子袋、永不過時法式靈魂Elleme！

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　　想入手一個不易被潮流淘汰的極簡風格手袋，可考慮優雅高質感設計的法國小眾品牌。人氣度極高的POLÈNE、Léo et Violette及Elleme三個法國起家品牌，不約而同地以法國設計、意大利/西班牙製作，做出來的包包設計感滿滿，且價格更親民，不僅滿足極簡設計控，更讓大眾以合理價格擁有細節紮實的高級手袋。

 

法國設計西班牙手工製作 親民價入手 POLÈNE 餃子袋

 

　　法國品牌POLÈNE由Antoine、Mathieu與Elsa Mothay三兄妹於2016年創立，從小浸淫皮革工藝的背景造就了其獨特設計語言，品牌以特別的曲線與皺褶感強化皮革延展性，使手袋更具雕塑感，每一只包包皆由西班牙工坊純手工精製，性價比高，儘管價格年年調漲，依然人氣不減。

 

　　最受歡迎的大容量手袋Cyme使用了高質皮革，袋身特別輕盈，加上特殊的可摺疊設計，讓包型靈活變換，從日常Tote到購物籃一秒切換，並附帶收納小包，方便實用。另一款被稱為餃子袋的Béri以四片柔軟小牛皮折疊組成，僅以金屬扣環與磁鐵密合，柔美曲線極具設計感，形態優雅。曾於《Emily in Paris》登場的經典Numéro Huit水桶包，以有如花形的獨特雕塑線條，揹上身極具個性，展現出法國女生慵懶的風格。

 


POLÈNE Nodde Seau €380 
Source/ POLÈNE

 


POLÈNE Béri €450  
Source/ POLÈNE 

 


POLÈNE Numéro Huit  €380
Source/ POLÈNE


POLÈNE Cyme €420
Source/ POLÈNE 

查詢：POLÈNE 

 

下一頁：意大利製作平替版CELINE、法式極簡低調美學 Léo et Violette

 

 

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