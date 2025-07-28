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28/07/2025

衣櫃絕不能少的單品：牛仔褲！從美式復古到日系極簡，筆記這4個日本丹寧品牌

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  • Onki Chan

    Onki Chan

    深信「先行入手總比後悔好」，衣櫥雖滿卻永遠有空間填補。出國永遠以購物先行，每日沉浸於時裝網店之間，以文字記錄每一次心動，分享每一刻的流行脈動。
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    先行入手

    逢星期一刊出

　　在風格與舒適、個性與可持續之間，2025年的牛仔褲告別了單一輪廓，迎來多樣演繹。以下精選來自日本的四個牛仔品牌——YANUK、SSSTEIN、RED CARD TOKYO、Studio R330，以獨特布料及剪裁哲學，重新定義了「一條好牛仔褲」的標準。

 

王菲最愛！美日混血牛王長腿顯瘦 YANUK

 

　　牛仔褲在時尚界從不會缺席，一條好的牛仔褲能修飾身形，突顯個人風格。創立於2003年YANUK是一個在美國洛杉磯誕生、由日本職人打造的牛仔褲品牌。以 「Permanent Blue」為設計主題，混合了美國經典牛仔褲風格， 從布料紡織、剪裁到染色與加工都在世界頂級牛仔褲聖地—日本岡山的自家工廠製作，每一條褲子都經歷超過30道以上的加工工序，為亞洲人創作出最合身形的牛仔褲。穿上身，布料柔韌貼身如第二層肌膚般，展現出女性健康美感，是日常穿搭中不可或缺的百搭夥伴。

 


YANUK LILITH ¥ 30,800
Source/  YANUK

 


YANUK LAURA ¥ 29,700
Source/ YANUK

 


樋口かほり x YANUK ¥ 36,300
Source/ YANUK

 

查詢：YANUK

 

下一頁：日系極簡美學新詮釋 秒殺變形寬牛仔褲 ssstein

 

 

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