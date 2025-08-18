G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品

還陶醉在韓國流行天王權志龍（G-Dragon，GD）演唱會那華麗造型的餘韻中，從流出的私服照到表演服裝都可以看到GD近日新歡Valentino的踪影，相信Valentino一系列的「GD同款」早已被預訂一空。作為行走的時尚icon，能讓GD穿戴上身的不限於天價限量精品，他不時以高中低價位的品牌混搭出極具辨識度的造型，展現出不被框架拘束的實驗精神與獨一無二的個人風格。

說到GD近最具話題性的穿搭一定是「女鞋男穿」，GD早前於巴黎出席慈善活動就以法國老牌 Carel 的三線瑪莉珍鞋登上舞台演出，同時也被拍到穿上這雙瑪莉珍鞋在巴黎逛街，瞬即讓這雙鞋子被掃清。由Georges Carel於1952年創立的法國鞋履品牌CAREL PARIS，以意大利工匠手工製作瑪莉珍鞋款作為品牌主打，GD挑上經典「Ariana」三繫帶瑪莉珍，漆皮質感佳，搭配搶眼的彩色襪子，輕易穿出GD風格。

擁有一雙GD同款的CAREL PARIS只要四千多港幣，一般粉絲都買得起，而最近還可以多加一筆於GD同款的購物清單中，就是Dr. Martens Elphie Mary Jane！喜愛瑪莉珍鞋款的他在IG發布的演唱會彩排花絮照片中，以GD風的白背心、黑色牛仔短褲配搭 Chrome Hearts 襪子及Dr. Martens這雙瑪莉珍鞋，令到這雙原本定位為女性的鞋款一躍成為潮流焦點，也成功打破性別限制的界限。雖然香港店無得賣，但網購只要US$130 (折合HK$1,027），大家可以無慮入手！

除了瑪莉珍鞋外，GD近日穿戴度最高的一定是他個人品牌PEACEMINUSONE與珠寶品牌 Jacob & Co. 合作推出限量的小雛菊系列頸鏈，鑲嵌白鑽、沙弗萊石和黃鑽的版本定價差不多要8、9萬港幣，難得品牌多推一條日常著用的925純銀款，GD同款入手價只要港幣9千多，平民門檻讓人輕鬆入手。

查詢：CAREL PARIS、Dr. Martens、Jacob & Co.、Valentino