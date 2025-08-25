懶人穿搭術：Co-ord Set 永不失手！跟 BLACKPINK Lisa、Rose 穿上兩件式套裝

曾幾何時，穿成套服飾會被視為「老氣」、「無新意」的代名詞，但出人意表的是Co-ord Set兩件式的套裝這種上下呼應、圖案或材質一致的成套穿搭，近年得到 Louis Vuitton、 Miu Miu 及 The Frankie Shop 等時尚品牌加持而成功轉「型」，當筆者看到 BLACKPINK 的 Lisa 及 Rose 身上的 Co-ord Set 套裝 ，無慮確定真的要有一套傍身！

Co-ord Set 最吸引人的地方在於它的「一套完成」效果，無需煩惱配色、剪裁、風格是否協調，貼心地為為懶人襯好的一整套穿搭，即使急著出門也不會穿戴出錯兼時尚感十足。大家或會將 Co-ord Set 及Suit搞混，確實兩者分界愈見不明顯，硬要分的話Suit剪裁合身的西裝外套與配套長褲正式西裝套裝，甚少會拆開單獨穿著，而 Co-ord Set 的配色、剪裁和風格悠閒感較重，雖然是成套設計，但能根據場合將上下單品可分開搭配穿著，與其他衣櫥單品進行 Mix & match，輕鬆轉換成不同風格，實用度及靈活性比Suit更高極高。

筆者就滿喜歡來自紐約 The Frankie Shop 的 Co-ord Set，品牌由法國設計師 Gaelle Drevet 創立，以簡約、低飽和度純色調和經典實穿的設計風格著稱，無論是配色面料剪裁都可以毫無遺和感地拼配成套。如果今個秋冬只買一套衣服，首選絕對是 ZURICH OVERSIZED FAUX LEATHER SHORT TRENCH 短版皮衣 與 OLIVIA LEATHER BERMUDA SHORTS 闊身皮褲，融合了法式簡約與紐約型格，以寬鬆剪裁短版設計皮外套配上皮革五分褲，材質與色調相互呼應，容易搭配且適合不同場合穿著。

查詢：BOTTEGA VENETA、ZARA、mytheresa、The Frankie Shop