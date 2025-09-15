極繁主義 VS 極簡奢華：Why Not Both？GD 新歡 Valentino 秋冬華麗復古回歸！

自從 Alessandro Michele 接掌 Valentino 創意總監後，讓這個向以浪漫主義聞名的高級時裝品牌煥然一新，迎來了令人眼前一亮的華麗復古回歸。Michele 曾在 Gucci 任職時，以其對復古及波希米亞風格的獨特詮釋而廣受讚譽，而他將這些標誌性的設計語言帶入 Valentino，這位設計師在 2025 年秋冬系列之中以極繁主義為核心，將華麗復古的美學發揮得淋漓盡致，只要有看過權志龍（GD）在巡迴演唱會中由 Michele 親自操刀的戰衣，那令人屏息的設計令人瞬間忘卻近年時尚界盛行「Less is more」極簡奢華美學的口號，讓極繁主義的魅力再度燃起。

Valentino 2025 秋冬系列以「Le Méta Théâtre des Intimités」（親密劇場）為主題，設計靈感來源於品牌 60 年代的美學精髓，Michele 以其拿手的極繁主義演繹出個人風格強烈的全新Valentino ，大膽地將層次華麗的刺繡、浪漫蕾絲、透明混紡薄紗、珍珠母皮革等存在感強烈的材質，與浪漫褶邊及荷葉邊、誇張的大墊膊、錯位剪裁等復古設計組合在一起，25秋冬系列中闊佬西裝外套、皮草大衣及緊身胸衣相繼上場，既保留了懷舊情懷又散發出濃厚的當代氣息。奇怪的是這些華麗復古設計在視覺上張力十足，但穿著起來卻不顯得過於「loud」，即使在平日穿著也顯得自信而不失優雅，將全新浪漫復古交織的極繁主義美學帶到日常著用。

早在今年3月舉行的25秋冬巴黎時裝週，看到橋上男模背著Valentino Garavani Nellcôte 包包已瞬間心動！靈感源自60年代的皮包以鉚釘、流蘇點綴，部分款式還加入了擁有細膩紋理的圖案緹花布（Jacquard Fabric）以增添層次感與奢華氣質。以這個工匠級的繁複做工來說，只索價約港幣兩萬，相當良心 。另外作為鞋控的朋友，應該有留意到

GD在綜藝節目《Good Day》發表會上，腳踏一雙 Valentino Garavani Bowow Pumps 蝴蝶結高跟鞋，自此帶起女鞋男著的新風格，令人印象深刻。今季Valentino除了有Bowshire Loafer及Les Alcôvettes Loafer In Jacquard Fabric（男鞋女穿！）值得入手外，最讓人驚喜的是與Vans聯名，以經典鞋型 Old Skool 和 Slip-On 為基礎，鞋面改以 Valentino 招牌的緹花布、刺繡以及經典窩釘裝飾，極繁浪漫衣飾搭配隨性街頭波鞋，意想不到地兩種截然不同的風格撞出驚喜效果。Vans聯乘系列定價3千多港幣，你會揀買平價原裝還是聯乘系列？

查詢：Valentino、GUCCI