登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！

百無聊賴地看手機時，總會不經意間收到電商平台投放的廣告：一條兩重層疊立體剪裁薄紗連身裙，帶點山本耀司風格的剪裁及設計，按捺不住購物衝動立馬Buy Now，入手後意外地發現原是來自中國服裝品牌JNBY。

愈深入查找品牌的資料才知道原來JNBY（江南布衣）創立於杭州，於兩年前在香港開店，屬於較早起步的國內品牌，旗下擁有速寫CROQUIS、less 、jnby by JNBY、Pomme de terre、JNBYHOME等6個品牌，據點遠至日本、澳洲及美國等地。品牌成立之初已使用環保染料及再生面料，並成立了實驗室研究可持續材料與工藝。不過再宏觀的使命感也只是吸引時尚界注意的配菜，本身服飾設計及質素才是叫人願意埋單的原因。JNBY融合了解構主義及寬鬆廓形的獨特剪裁和層次，中性色調帶有實驗性風格，向來以黑色主調的服飾在今年迎來一點改變，夏季系列用上色彩幾何印花等要素融入，而在今年秋冬季將大自然的紋理與季節放到面料設計中，材質以羊毛與棉巧妙拼接，由剪裁到設計也很高質，絕對值得入手。

相較於早早登上國際時尚舞台的 JNBY，2022 年於上海誕生的極簡風波鞋品牌 PANE，以驚人的速度在潮流界掀起話題。筆者首次注意到 PANE是因其與日本殿堂級選物店 UNITED ARROWS 推出的聯乘系列 Urban Nostalgia。品牌初登場即頻頻與 New Era、ANAR 等潮牌推出聯名款，短短一年間便成為炙手可熱的新星。鞋款擺明以外貌先行，特別以復古做舊處理再利用配色和材質的巧妙對比重塑各種經典波鞋，設計正好食正今季大熱的復古薄底運動鞋潮流。鞋身流線型的結構延展性極高，有助拉長腳型，即使是薄底的設計也能展示纖長修長的雙腳曲線。

查詢：PANE、JNBY、FARFETCH