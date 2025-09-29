Fashion
先行入手
29/09/2025

2025秋冬大熱美拉德棕色穿搭！西班牙當紅姊妹品牌 CORDERA，4件單品打造全身 One Tone 造型

#時尚穿搭 #Fashion #MNYY #StyleInspo #WardrobeGoals #TrendingItems #Cordera #ShoppingGuide #MustHave #簡約風格 #OneSizeFitsAll #西班牙品牌 #SustainableStyle #慢時尚 #2025秋冬必買 #潮流趨勢 #25FW #Minimalism #Trend #ootd #SlowFashion
  • Onki Chan

    Onki Chan

    深信「先行入手總比後悔好」，衣櫥雖滿卻永遠有空間填補。出國永遠以購物先行，每日沉浸於時裝網店之間，以文字記錄每一次心動，分享每一刻的流行脈動。
    Facebook：遊日職人
    Instagram：@onkick

    先行入手

    逢星期一刊出

　　提起現在時尚界炙手可熱的姊妹設計師，腦海中立即浮起 The Row 雙胞胎設計師 Mary-Kate Olsen 及 Ashley Olsen，但原來在時尚界 Sisters Power 的力量無遠弗屆，另一股來自西班牙雙妹嘜力量、由 Maŕia 和 Mónica Cordera 兩姐妹創立的 CORDERA，近年來在國際時尚圈迅速竄紅，似乎在時尚界  Sisters Power 已成為不可忽視的創意力量。

 

　　CORDERA成立的契機源於在當地公司工作的家姐 Mónica ，與很多打工仔一樣渴望擺脫一成不變的沉悶工作環境與規則，行動派的她在 31 歲那年毅然辭去安穩的職位，決定創立一個真正屬於自己的品牌。得到妹妹 María 傾力相助，姊妹倆人於2008 年在西班牙西北部的家鄉加利西亞（Galicia）創立了CORDERA。

 


CORDERA SCARF MELANGE €319 
Source/ CORDERA   

 


CORDERA SUEDE BOMBER JACKET €2,389 
Source/ CORDERA

 

　　老實說，CORDERA帶點像Studio Nicholson，但風格不像Studio Nicholson般剛烈，中性得來反而多了份可愛的女人味。設計上，她們摒棄傳統的尺寸框架，一碼通用的衣飾巧妙地以寬鬆線條建構出完美比例。而兩姊妹對家鄉及可持續發展有份深入靈魂的愛和責任，與當地的小型家族工坊合作，堅持出品的服飾要在西班牙本地製造，同時也有部分刺繡工作交予危地馬拉的女性工作坊製作，讓傳統工藝得以延續，也能幫助女性就業。同時為了落實可持續發展，材質都會用上有機棉、零殘忍羊毛、亞麻及升級再造的紗線等，單單從細節就已感受到雙妹嘜的用心。

 


CORDERA SINGLE-BREASTED WOOL COAT €1.539 
Source/ CORDERA

 


CORDERA SUEDE CROSSBODY XL BAG €559 
Source/ CORDERA        

 

　　2025秋冬系列中CORDERA以年度關鍵棕色作為主軸，透過不同深淺層次的有機棉、亞麻、羊毛、麂皮與再生纖維等多樣性材質，營造出細膩而豐富的層次感。如果想挑戰全身棕色的 One Tone 造型，只需入手四件本季主打單品：一條漸層混色針織圍巾 Scarf Melange 、落肩寬鬆剪裁的羊毛大衣Single-Breasted Wool Coat、釘珠半截裙Embellished Tailoring Skirt 及一個造型感十足的大麂皮包Suede Crossbody XL Bag ，便足以應付整個秋冬穿搭造型。

 


CORDERA EMBELLISHED TAILORING SKIRT €659 
Source/ CORDERA   

 


CORDERA SUEDE BOMBER JACKET €2,389 
Source/ CORDERA

 

查詢：CORDERA 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

